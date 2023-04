Viver perto da Natureza é sinónimo de viver com mais saúde

Quinta do Pinhão: um sonho no meio da Natureza

A procura por terrenos para construção de casas aumentou. A procura de casas maiores, com mais luz natural, aumentou. A procura por plantas para dar vida aos nossos lares aumentou. Comprova-se, assim, a necessidade de um maior contato com árvores e vegetação, rio, mar, ar que se renova. Aparecem novos empreendimentos e a Quinta do Pinhão, junto à Aroeira, é um exemplo disso. Construído numa zona de 76 hectares de pinheiros e pura liberdade, a Quinta do Pinhão tem apartamentos e moradias que são um sonho tornado realidade. Apenas a 5 minutos da Praia da Fonte da Telha, é só por si um ecossistema onde um novo estilo de vida lhe permite fazer o que mais precisa: correr no meio da Natureza, brincar com os seus filhos ao ar livre, cuidar do seu jardim, passear de bicicleta ou, simplesmente, acordar com o som dos pássaros logo de manhã. Ter animais também deixa de ser um problema, já que tem espaço para passear com eles em total liberdade. Já se imaginou ir à praia todos os dias? Ou fazer uma corrida matinal sem ter de pegar no carro para chegar ao ginásio?

Com apartamentos e moradias geminadas, as casas da Quinta do Pinhão oferecem T2 e T3 com os mais modernos acabamentos e muita luz natural, para que também em casa se sinta cada vez mais confortável. Então, que tal uma visita a este empreendimento espetacular? Só não vale acampar.