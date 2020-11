Viver plenamente a VIHDA com VIH? Sim, é possível

O VIH é o vírus da imunodeficiência humana é um vírus que ataca o sistema imunitário e destrói as nossas defesas, enfraquecendo a capacidade do seu hospedeiro de combater infeções e doenças oportunistas, como por exemplo a SIDA. Contudo, ser seropositivo – portador de VIH -, não significa ter SIDA e há hoje cada vez mais casos em que a doença não se desenvolve graças à evolução terapêutica. Interessa perceber que impacto trouxe essa evolução.

Contra o estigma, mais informação

Antes de avançarmos mais, retiremos alguns elefantes da sala.

Amílcar Soares, presidente da Associação Positivo, refere que devia saber-se que “o VIH não se transmite por contactos sociais ou por estar no mesmo local que uma pessoa que teste positivo, não se transmite por comer comida feita por pessoas com VIH ou por se comprar roupa de um vendedor seropositivo”. Poderá saber disto mas é facto que muita gente ainda julga o contrário: “Devia saber-se que cumprimentar com um beijo não transmite o vírus”, conclui.

Para Cristina Sousa, presidente da Associação ABRAÇO, deveria ser assimilado que, “quando uma pessoa infetada com VIH está em tratamento, com os fármacos que hoje estão disponíveis, fica com uma carga vírica indectetável, logo, não transmite a doença. Se esta mensagem for entendida, Cristina considera que conseguiremos diminuir o estigma associado aos portadores de VIH e transmitir a perceção de que o risco está naqueles que não sabem que são portadores. “Todos os anos, nasce muita gente e, quando crescem, vão ter pouca ou nenhuma informação sobre a questão do VIH/SIDA, à exceção de que é uma doença que atinge essencialmente as pessoas promíscuas, que fazem sexo com muita gente sem cuidado (mesmo que eles próprios o façam)”, acrescenta Amílcar Soares sobre a questão do desconhecimento. O ativista na luta contra a SIDA não alimenta a ideia que a infeção pelo vírus esteja ligada apenas a determinados grupos sociais, como “homossexuais, prostitutas e drogados”.

A desinformação e o desconhecimento alimentam vários mitos que não permitem a sociedade perceber com clareza algumas questões essenciais: por um lado, julga-se que só acontece aos outros, prorrogando alguns comportamentos de risco; por outro, pensa-se que uma infeção por VIH é uma sentença fatal, quando já não é. Se a pessoa em questão souber da sua seropositividade para o VIH e estiver a ser seguida clinicamente, Amílcar explica que não existe nenhum impedimento para ter um relacionamento amoroso, ter filhos em conjunto ou formar uma família. Atualmente “pode viver-se com alguém seropositivo para o VIH e VIHVER a VIDHA plenamente”, termina.

2020. Como estamos em Portugal?

Há 33 anos, quando Amílcar Soares foi diagnosticado com VIH, pouco ou nada se sabia sobre o vírus. Atualmente “sabe-se imenso, basta procurar”. No entanto, o presidente da Associação Positivo explica que “continua-se a falar pouco, mesmo antes da Covid-19. Desde 1996, ano em que apareceram as triterapias e a mortalidade diminuiu, o vírus deixou de estar na agenda do dia, é apenas mais falado por esta altura do Dia Mundial da Luta Contra a SIDA”.

De acordo com um relatório do Centro Europeu de Controlo de Doenças divulgado recentemente, Portugal registou nos últimos anos um declínio nos novos diagnósticos de VIH, em comparação com outros países do Espaço Económico Europeu, onde as taxas mais do que duplicaram. Importa referir que, em 2019, Portugal atingiu as três metas definidas para 2020 pelo Programa Conjunto da Organização das Nações Unidas para o VIH/SIDA, no que diz respeito ao controlo da infeção: simplificando, as metas 90-90-90 pretendem que 90% das pessoas que vivem com VIH sejam testadas e diagnosticadas, que 90% destas pessoas recebam tratamento e, por fim, que 90% deste grupo dê continuidade às terapêuticas de modo a atingirem com sucesso a supressão vírica.

Novos casos de infeção pelo VIH desceram quase 30% em 2019. A maior parte dos novos casos diagnosticados pertence a homens, com uma percentagem de 69,3%. Esta importante conquista é fruto de muito trabalho e investimento. O número de novos casos tem vindo a diminuir desde 2009 mas há ainda muito a fazer e todo este percurso não deve ser desperdiçado.

A presidente da Associação Abraço partilha da opinião que Portugal tem feito muitos progressos. Contudo, ainda há muito trabalho a fazer relativamente às novas tecnologias da prevenção como a PrEP, que se trata da profilaxia pré-exposição a um microrganismo e é utilizada por pessoas que não estão infetadas com VIH mas que pretendem reduzir o risco de infeção antes da ocorrência de um comportamento de risco, através de um comprimido. Para Cristina, “tem que existir um investimento em facilitar o acesso às terapêuticas, passando, por exemplo, a consulta e administração da medicação para as ONG’s que estão no terreno, perto das populações mais vulneráveis à infeção VIH e a outras infeções sexualmente transmissíveis”, da mesma forma que deveria acrescentar-se uma quarta meta às diretrizes das Nações Unidas: “tem que passar a envolver o quarto 90, que é o da qualidade de vida”. Simultaneamente, todas estas armas terapêuticas que vão existindo e evoluíram bastante desde a descoberta deste vírus, não devem relativizar a doença e o seu impacto na vida dos doentes e familiares, nem os riscos de contágio que continuam bem presentes. Essencialmente, é preciso reter que é um vírus que continua a estar entre nós e que, apesar de existir medicação e tratamentos disponíveis, há muitas pessoas que não sabem que estão positivas e um diagnóstico tardio pode dificultar o sucesso do tratamento.