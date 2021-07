A entrevista ao candidato do PSD à câmara municipal do Porto, Vladimiro Feliz, decorreu na sede distrital do Porto, horas depois de o Observador ter entrevistado Rui Moreira, o incumbente. Na vivenda da Rua Guerra Junqueiro, Vladimiro Feliz respondeu às perguntas a poucos metros do local onde Rui Rio jogava à bola em adolescente, no ringue do Colégio Alemão, paredes meias com o muro do quintal do PSD.

Durante a entrevista, Vladimiro Feliz continuou a apontar para a vitória — em que nem Rui Rio acredita, nem ninguém do PSD parece acreditar — mas foi rápido a dizer que um mau resultado não precipitaria a queda do atual presidente do PSD. Se Rui Moreira acusou Rui Rio de ter informação privilegiada junto do Ministério Público, Vladimiro Feliz, mesmo sem ainda conhecer essa frase, diria: “Longe de mim ou do PSD termos interferência no Ministério Público ou na justiça”.

Apesar de dizer que só fala do caso Selminho quando lhe perguntam, Vladimiro Feliz diz que Rui Moreira perde tempo e recursos do município “para se defender ou para estar focado em problemas da sua esfera pessoal.” Reitera ainda que não fará nenhuma coligação pós-eleitoral com Rui Moreira e sugere que há um acordo secreto entre o atual presidente da câmara municipal do Porto e o primeiro-ministro António Costa. Houve ainda um momento em que as gaivotas, praga que Vladimiro Feliz quer travar no Porto, começaram a circular alguns metros acima das cabeças de entrevistadores e entrevistado.

“A continuidade de Rui Rio não tem só a ver com o Porto”

É público e assumido que Paulo Rangel era a primeira escolha de Rui Rio para estas eleições ao Porto. Se não foi a primeira escolha do líder do seu próprio partido para ser candidato, o que o leva a crer que será a primeira escolha dos portuenses?

Eu sinto-me a primeira escolha do meu partido. Os contactos com Paulo Rangel foram públicos, ele próprio assumiu na altura não ter disponibilidade, mas ficou bem claro no momento da apresentação da minha candidatura a confiança que, quer o líder do PSD, quer Paulo Rangel, depositam em mim e no trabalho que já fiz na cidade. Óbvio que esse é um trabalho também reconhecido pelas estruturas do PSD, onde o meu nome foi votado por unanimidade. E aquilo que me leva a acreditar nos portuenses é tudo aquilo que eu sinto no dia-a-dia desde a primeira hora que anunciámos esta candidatura. Temos estado em contacto com a sociedade civil e tem havido reconhecimento do legado que deixámos na cidade em 2013. Sentimos também um grande desgaste naquilo que é o poder atual na autarquia do Porto, um acomodamento e o não aproveitar de um legado que tinha uma projeção de médio-longo prazo, um surfar da onda que este executivo autárquico tem feito ao longo destes últimos oito anos. Sentimos que as pessoas precisam de mudar. A mim compete-me chegar como alternativa em que os portuenses acreditem e confiem. E sinto isso na rua.

Quando Rui Rio o apresentou como candidato disse que não tinha “obrigação de ganhar”. Noutras entrevistas, já foi sugerindo que seria difícil senão impossível recuperar a autarquia. Isso não o fragiliza como candidato?

Penso que não. Em tudo o que entro na vida, nunca é para marcar passo nem para fazer figura de corpo presente. Entro para ganhar com grande convicção, com projetos de transformação e de transição. Sinto que Rui Rio faz muito isso, porque me conhece, trabalhámos oito anos juntos. E conhece-me ao ponto de saber que eu funciono muito melhor picado do que acomodado. Portanto, quando me põem essa fasquia de que será muito difícil ganhar, ele sabe também que eu farei das tripas coração para que esse seja um objetivo de ganhar, de reconquistar o poder no Porto e de reconquistar o legado que o PSD deixou e no qual os portuenses se reconhecem porque durante três mandatos o reconheceram.