Vão acompanhadas do clássico molho chimichurri e, para finalizar, Maxi também vende alfajores, os tradicionais doces recheados de doce de leite. As entregas são feitas em Lisboa pela equipa da casa, com disponibilidade imediata e sem valor extra de deslocação. Tudo em: www.empanadasdomaxi.pt.

Arménia

Está longe de ser um destino óbvio, mas nada como uma viagem até à cozinha arménia para um primeiro ‘test drive’ ao país que deu ao mundo as Kardashians. O Ararate abriu nas Avenidas Novas em 2018, com uma ementa que se sustenta nas fotografias para apresentar pratos tão diferentes quando o kachapuri (um pastel de queijo e ovo), o chacapuli (borrego com ervas aromáticas) ou uns khabab (espetadas de carne). Elas estão também em www.ararate.pt, onde pode fazer a encomenda para entrega ao domicílio (ou take-away), mas também na Uber Eats e Glovo, com todas as especialidades explicadas tintim por tintim, para que a viagem decorra sem turbulência.

Áustria

O Kaffeehaus foi o primeiro café vienense de Lisboa e uma lufada de ar fresco no Chiado. Se os cafés acompanhados de bolos gulosos seduziram de imediato, o extenso menu de nomes (quase sempre) impronunciáveis foi ganhando mais e mais adeptos. Sai um wienerschnitzel vom huhn mit erdäpfelsalat, ou melhor, um escalope de frango panado? Quer uma bratwurst mit erdäpfelspalten und estragonsenf? Isto é salsicha tipo bratwurst grelhada. De assinalar que as salsichas são feitas num talho da Áustria, pelo pai de um dos sócios da casa. Quanto às encomendas, podem ser feitas na Glovo ou em Takeaway.com.

Já a Wurst – Salsicharia Austríaca, com o seu micro-restaurante no Mercado de São Bento, tem conquistado uma clientela muito fiel às salsichas austríacas biológicas, que podem ser pedidas na Uber Eats ou na plataforma Takeaway.com. Acompanham com salada de batata, com chucrute, com pão ou só com repolho — as combinações são variadas.

Brasil

A história da cozinha em Lisboa não se escreve sem o restaurante Comida de Santo, a soprar as 40 velas em 2021. Conquistaram milhares de clientes com as suas casquinhas de siri, moquecas, picanhas, feijoadas, quindins e outros pratos que tais, e agora estão também a entregá-los ao domicílio. As encomendas podem ser feitas ou no site NoMenu ou através do próprio restaurante, que montou o serviço de entregas bastante familiar. “Tem sido por enquanto com os clientes mais regulares, porque é tudo novo”, justificam. A área de entrega vai até Telheiras e Olaias e os pagamentos são combinados no ato de encomenda.

No Porto, o calor brasileiro serve-se a partir do Capim Dourado, restaurante da Rua de Cedofeita, onde a vaca atolada e a moqueca de maracujá são os pratos estrela. Pode pedi-los através da Glovo, Uber Eats ou da Takeaway.com, mas também diretamente ao restaurante, que tem uma taxa de entrega a começar nos 1,90€ (cada 25€ de pedido de delivery dá direito a uma estrela, para trocar mais tarde por produtos específicos, como uma sobremesa ou caipirinhas). Tudo em: www.capimdourado.pt.

China

Especializado em dumplings chineses, o Madam Bô é um novo projeto de restauração que abrirá portas em breve no Príncipe Real, mas já se estreou na entrega ao domicílio. Inspirado na street food asiática e criado por quatro amigos habituados a viajar, tem um menu com cinco tipos de dumplings, cozinhados a vapor ou na frigideira, com sabores como porco e sichuan, novilho e hoisin ou legumes e tofu. Há ainda sopa miso ou sopa hot & sour e acompanhamentos (os preços dos dumplings começam nos 3,70€, 4 unidades). As receitas têm a mão de Leonor Godinho, chef da Musa da Bica, “inspiradas na tradição, mas com uma abordagem mais atual”, explica Catarina Pereira Coutinho, uma das sócias da Madam Bô – uma figura imaginária criada à imagem das ancestrais cozinheiras asiáticas. As encomendas podem ser feitas no site www.madambo.pt, na Uber Eats e Bolt Food.