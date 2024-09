Von der Leyen abraçou o caos, mas conseguiu Comissão quase feita à sua imagem e medida: "Lidera como quer"

Foi uma mudança de última hora: na passada segunda-feira, a Eslovénia decidiu substituir o nome do comissário escolhido desde abril, Tomaž Vesel. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, tinha pressionado por várias vezes o executivo esloveno para que alterasse a sua escolha, uma vez que pretendia o mesmo número de homens e mulheres na instituição. A insistência surtiu efeito — Ljubljana acatou a sugestão da alemã e escolheu Marta Kos para comissária. Porém, esta alteração levou a que se remarcasse a conferência de imprensa de apresentação dos novos comissários para esta terça-feira, em vez de ser na semana passada, porque o Parlamento da Eslovénia tinha de dar luz verde para a nomeação de Marta Kos.

Esta alteração, que parece procedimental vista de fora, não terá sido inocente. Permitiu, acima de tudo, que Ursula von der Leyen comprasse tempo e conseguisse alterar ainda mais a configuração da Comissão. Em concreto, a dirigente comunitária terá querido riscar um nome da lista: o do comissário francês para o Mercado Interno e Serviços, Thierry Breton. As desavenças e as tensões entre a alemã e o francês avolumaram-se ao longo do último mandato — e os próximos cinco anos seriam de uma convivência difícil.

Cerca de 24 horas antes da conferência de imprensa, Ursula von der Leyen conseguiu o que desejara desde que foi eleita Presidente da Comissão Europeia em meados de julho. Thierry Breton demitiu-se na segunda-feira, mesmo a tempo da apresentação dos comissários. Numa missiva publicada nas redes sociais, o francês expôs o alegado plano da presidente da Comissão. O Presidente de França, Emmanuel Macron, teve de escolher um nome à última hora e indicou para comissário um aliado político, o ministro dos Negócios Estrangeiros demissionário, Stéphane Séjourné. Em troca, como denuncia Thierry Breton, Paris terá obtido mais peso na Comissão.

I would like to express my deepest gratitude to my colleagues in the College, Commission services, MEPs, Member States, and my team.

Together, we have worked tirelessly to advance an ambitious EU agenda.

It has been an honour & privilege to serve the common European interest???????? pic.twitter.com/wQ4eeHUnYu

— Thierry Breton (@ThierryBreton) September 16, 2024