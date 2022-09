Para quem tem passado os últimos dias a chorar o final do verão, temos o remédio para enxugar as lágrimas: Voo Livre, com o seu toque doce, elegante e sensual, vai dar o tempero certo aos últimos mergulhos no mar e aos derradeiros pores do sol de corpo bronzeado. Referimo-nos ao primeiro álbum de originais de Salma Jô e Macloys Aquino, a dupla da banda brasileira Carne Doce que, em 2021, já havia dado um ar da sua graça com um EP homónimo.

Aí ouvimo-los depurados, apenas voz e violão e uma cumplicidade que queima, tornando-se intimista para quem os escuta, que nem lençol amarrotado, lenço atirado para o chão, copo de vinho e conversa jorrada sobre a mesa. Com canções como “Amiga” ou “Alegria Triste”, esse título que é a definição perfeita do estilo de escrita de Salma e da melancolia que povoa grande parte do reportório de Carne Doce, ficámos a perceber que o casal fundador da banda indie de Goiânia se estava a experimentar num formato a dois, agora estruturado em Voo Livre.

“É um desafio técnico e de redescoberta da mesma linguagem”, partilha Salma que, deixando a impetuosidade dos primeiros trabalhos de Carne Doce se entrega agora a uma interpretação mais subtil e delicada. Embora alguns fãs prefiram a versão irada, é uma delícia entrar em Voo Livre com Salma a sussurrar-nos em Gringa que quer “ficar de boa”, se curtindo com o seu drink, e o sol, e o mar e namorando-nos em Marquinha, com um corpo beijado pelo sol, e vai saber quais bocas mais.

