Voto antecipado em Lisboa. Beatriz nunca tinha votado e acabou a estrear a urna. Sem filas, como aquela em que os amigos estiveram há um ano

Segundos antes, ainda na escadaria que dá acesso à Faculdade de Letras, que é um dos seis locais, na Cidade Universitária, que este domingo foram preparados para receber os eleitores do voto antecipado em mobilidade, Beatriz, juntamente com Catarina Rosa, 19 anos, Ana Dinis, 20, e Gonçalo Oliveira, 20, todos faialenses, procuravam o melhor ângulo para registar em selfie o momento, cada um com o seu comprovativo de voto em punho. Há um ano, recordam ao Observador, não houve euforia sequer parecida. Chegaram às 14h, depois de almoço, e só conseguiram votar após as 18h, já a noite tinha caído, tal era a fila que se acumulava no acesso à Cantina Velha, uns metros mais acima, praticamente em frente ao Hospital de Santa Maria. Desta vez, fazem questão de dizer, o processo está muito mais organizado. “Havia muito mais regiões no mesmo sítio, não era só Açores, Madeira e Setúbal, como hoje”, diz Ana Dinis, estudante de Finanças.

Não é preciso ter estado nas filas — que há um ano chegaram a ultrapassar os 700 metros de comprimento e serpentearam durante horas, ao longo dos jardins da alameda da Cidade Universitária — para perceber que aquilo que este domingo está a acontecer em Lisboa é uma situação completamente diferente. Além de não existirem quaisquer filas no exterior, também no interior dos edifícios, ao longo de toda a manhã, não houve esperas superiores a cinco ou dez minutos, e em muito poucas secções de voto. Aquilo que o Observador mais ouviu, durante as horas em que se manteve na zona, foi que tudo tinha sido muito rápido: “Chegar, votar e sair.”

Para estas eleições, no voto antecipado em mobilidade, inscreveram-se 37.846 eleitores em Lisboa — para as presidenciais do ano passado, também na capital, foram 33.364 as pessoas inscritas, pelo que este domingo até há mais interessados em votar do que no dia 17 de janeiro de 2021. A diferença é que, enquanto há um ano o processo foi todo concentrado na Cidade Universitária, para estas legislativas foram abertas outras secções de voto, em dois lugares diferentes. Além de Reitoria, Aula Magna, Cantina Velha e Faculdades de Direito, Letras, Psicologia e Ciências, também as escolas Básica Lindley Cintra e Secundária do Lumiar, lado a lado, e a Escola Secundária do Restelo estão a receber eleitores.