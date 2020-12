A vacina é obrigatória? Ou posso recusar-me a tomá-la?

A toma da vacina é voluntária e ninguém poderá ser obrigado a tomá-la contra a sua vontade.

E se não estiver inscrito num centro de saúde ou se não tiver médico de família? O que devo fazer?

Quem não tenha médico de família pode pedir uma declaração médica a um médico privado que ateste a condição clínica exigida para a vacinação — caso se encaixe no perfil de grupo prioritário. Ou ir ao centro de saúde tratar do processo. No entanto, terão de ser os interessados a contactar o centro de saúde da sua área de residência para marcar a vacinação.

Mas já estive infetado com o vírus da Covid-19. Vou ser vacinado à mesma?

Segundo o Observador apurou junto de membros da task force, as pessoas que já estiveram infetadas com o vírus SARS-CoV-2 podem tomar a vacina à mesma, até porque o Governo não irá fazer essa monitorização.

Ouvi dizer que depois de vacinado, vou ser seguido. É verdade?

Não. Tal como acontece com as outras vacinas, as pessoas não vão ser seguidas no pós-vacinação. O que existe é um plano para monitorizar a efetividade e a segurança da vacina da Pfizer, mas ainda não foram divulgados detalhes precisos de como será realizado esse estudo.

Qual é, afinal, o calendário para a vacinação?

Em termos de calendário, o Governo prevê começar a administrar as várias doses da seguinte forma:

Profissionais de saúde: administração das primeiras doses começam em janeiro e termina em inícios de março. Segundas doses começam em finais de janeiro e terminam nas últimas semanas de março;

Lares e Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados: primeiras doses em janeiro e terminam em inícios de fevereiro. Segunda dose em finais de janeiro e termina ainda antes do final de fevereiro;

Pessoas com comorbilidades: primeiras doses começam ser administradas nas primeiras semanas de fevereiro e terminam em finais de março. Segundas doses começam no início de março, mas não tem uma data concreta para terminar;

Outros profissionais: primeiras doses começam a ser administradas em meados de fevereiro e terminam em finais de março. Segundas doses começam nas primeiras semanas de março e não tem previsão para terminar.

E a segunda e terceira fase? Quando é que todos estaremos vacinados?

Ainda não há datas, o que há é grupos prioritários. Na segunda fase estão as pessoas com 65 anos ou mais com ou sem patologias associadas; pessoas entre os 50 e os 64 anos com diabetes, neoplasia maligna ativa, doença renal crónica, insuficiência hepática, obesidade, hipertensão arterial e outras patologias que poderão ser definidas posteriormente.

Na terceira fase de vacinação, será vacinada o resto da população. Se for necessário, será definido um novo grupo de prioritários.

E a imunidade de grupo? Algum dia haverá?

No Parlamento, dias antes da apresentação dos novos detalhes do plano de vacinação, Francisco Ramos disse que essa é “uma pergunta difícil” e confessou não ter “uma resposta precisa”, lembrando que todos os estudos apontam para que a imunidade de grupo seja atingida quando cerca de 60% da população está imunizada. “Diria que pela vacinação, poderíamos chegar à imunidade de grupo no final da primavera, início de verão.” Mas também não há certezas de que as vacinas cheguem todas com a regularidade prevista.