Começa o verão e, com ele, novas fases de desconfinamento: uma começa a 14 de junho e a outra a 28 do mesmo mês. As regras que entrarão agora em vigor só serão revistas depois de agosto e já incluem horários livres no comércio e com menos limites na restauração e também público nos recintos desportivos. Isto significa que a pré-época e o início de época começam já com um terço da assistência.

O Governo não mudou os critérios para confinar e desconfinar e continua a reger tudo pelo número de casos e o ritmo de transmissão em cada concelho, embora tenha alargado os limites para os concelhos com baixa densidade populacional e tenha tirado pressão do Algarve, por exemplo, ao contabilizar os casos no concelho de residência em vez daquele em que é detetado caso negativo. O trabalho presencial volta, mas terá de ter atenção à evolução do seu concelho a cada semana.

Vou ter de continuar a trabalhar em casa?

Depende. O teletrabalho deixa de ser obrigatório na generalidade do país a partir do dia 14 de junho. Nestes casos há apenas uma recomendação para que os trabalhadores permaneçam em teletrabalho “nas atividades que o permitam”, mas não há qualquer obrigatoriedade.

E se viver num concelho que passou os limites previstos?

Nesses casos o teletrabalho mantém-se obrigatório sempre que as funções o permitam. Isto é válido para os concelhos que durante duas semanas tiveram mais de 120 mil casos por cem habitantes e para os concelhos de baixa densidade que nessas mesmas duas semanas tenham passado os 240 mil casos por cem habitantes.

Vou continuar a ter de olhar para o relógio na hora de ir jantar fora?

Sim, mas já há mais margem. Os restaurantes só vão ter de fechar à 1h00 da manhã e podem aceitar a entrada de pessoas até à meia-noite. Se viver num concelho que ultrapasse durante duas semanas os 120 mil casos por cem mil habitantes ou o dobro nos concelhos de baixa densidade, haverá um recuo para os horários anteriores e nesse caso os restaurantes só podem estar abertos até às 22h30.

E se viver num concelho que ultrapassou os 240 mil casos por cem mil habitantes?

Nesse caso — e da mesma forma num concelho de baixa densidade que tenha passado os 480 mil casos por cem mil habitantes durante duas semanas — o recuo é ainda maior. Os restaurantes, cafés e pastelarias só podem estar abertos até às 22h30 durante a semana ou até às 15h30 ao fim de semana e feriados.

Vou ter de pensar no número de pessoas que convido para jantar fora?

Sim, nesse caso não há quaisquer alterações. Os restaurantes, cafés e pastelarias vão manter com as regras de lotação atuais, uma limitação condicionada a um máximo de seis pessoas por mesa no interior e dez pessoas por mesa nas esplanadas.

As lojas e os centros comerciais continuam a fechar mais cedo?

Não. Ao contrário da última fase de desconfinamento em que o comércio fechava às 21h00 nos dias de semana e às 19h00 aos fins de semana e feriados, a partir do dia 14 de junho o comércio vai passar a ter o horário estabelecido pelo licenciamento, o que faz com que cada estabelecimento possa cumprir o horário de fecho que tinha antes das restrições relativas à pandemia. Nos concelhos que não cumpram os valores estipulados, o limite regressa às 21h00.

As horas para assistir um espetáculo vão manter-se?

Não, os horários mudam e passa a poder assistir a espetáculos culturais até à meia-noite. As regras dizem que as salas de cultura só podem aceitar 50% da lotação. Cá fora, noutros eventos culturais, é obrigatório haver locais marcados e cumprir as regras de distanciamento definidas pela DGS.

Costumo andar de transportes públicos, há alterações na capacidade agora que tanta gente voltará ao trabalho presencial?

A partir de 14 de agosto, nos transportes públicos com lugares sentados passa a ser possível a lotação completa. Onde há lugares de pé e sentados, a lotação passa a ser de dois terços. E no dia 28 de junho caem todas as restrições à lotação nos transportes públicos.

O meu cartão de cidadão está a caducar mas não consigo antecipar o meu horário. Já posso ir à Loja do Cidadão sem marcar?

Nesta primeira fase (14 de junho) não, mas a partir de 28 de junho já é possível porque as Lojas do Cidadão vão voltar a funcionar sem marcação prévia. Até lá é possível marcar pela internet ou por telemóvel e ir, mas não pode aparecer sem marcar.

Vou sair no fim de semana, posso acabar a noite numa discoteca?

Não. O verão está à porta, mas os bares e discotecas não têm previsão de abertura. Até lá, é possível continuar a frequentar estabelecimentos até à 1h00 da manhã, desde que sirvam comida, e tenham lugares sentados.

Público de volta aos recintos desportivos

No dia 1 de agosto, já posso ir à final da Super Taça, apoiar o meu clube?

Sim. A partir de 14 de junho, os recintos desportivos já vão poder ter 33% da lotação. O primeiro-ministro foi especificamente questionado sobre se isso inclui estádios de futebol e a resposta foi sim. Ou seja, vai poder haver público no, ainda que limitado, na primeira eliminatória da nova competição da UEFA, a Conference League, a 22 e 29 de julho (onde concorrerá o Santa Clara e, mais tarde, o Paços de Ferreira), mas também na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, onde participará o Benfica, a 3/4 e a 10 de agosto. No caso do estádio da Luz, por exemplo, uma lotação de 33% significa que poderão assistir aos jogos 21 mil pessoas. E o regresso do público não é só no futebol, mas também em todos os recintos desportivos, ou seja, também poderá haver público na final de futsal, que opõe Benfica e Sporting, se for ao quinto jogo e, com isso, ficar para 14 de junho. O mesmo para a final de hóquei em patins, que será entre FC Porto-Sporting ou Sporting-Benfica, se chegar ao quarto ou quinto jogo, já que esse se realizará sempre depois de 4 e 5.

Então mas não há ajuntamentos de adeptos cá fora?

As regras de distanciamento e do uso de máscara vão continuar a vigorar e, fora dos recintos, terão sempre de aplicar-se as regras da Direção-Geral de Saúde, segundo definiu o Governo.

Já posso ir ver jogos de andebol dos juvenis?

Sim, os escalões de formação e as modalidades amadoras vão passar a ter público, desde que haja lugares marcados e regras de distanciamento definidas pela DGS. Depois, a partir de 28 de junho, esta regra será estendida também aos escalões profissionais ou equiparados, com regras a definir pela DGS.

E quando vou poder de usar máscara na via pública?

Ainda não é desta e nem se sabe quando será. O primeiro-ministro diz que a regra continuará como está mesmo com muita população vacinada e no calor do verão.

Férias. Algarve terá menos pressão de casos

Vou poder ir à romaria popular da minha localidade em agosto?

Não, as festas e as romarias populares vão manter-se proibidas em todo o país pelo menos até ao fim de agosto.

Quero ir de férias para o Algarve, mas como os concelhos podem recuar no desconfinamento, não sei se não é arriscado… o que faço?

Foi retirado algum peso das regiões de baixa densidade, mas também dos concelhos onde a população flutua tanto que acaba por sair prejudicada quando o número de casos registados no local pesa sobre a população residente. Esta era uma preocupação do Governo que o Observador já tinha dado conta. Por exemplo, no caso do Algarve só há três concelhos de baixa densidade, mas a população na região triplica no verão, pelo que seria fácil que ultrapassasse o número de casos mínimo (120) por cem mil habitantes. No entanto, os casos passaram a ser registados no local da residência e não no local onde a pessoa se encontra, ou seja, mesmo que esteja de férias no Algarve e testar positivo, o seu caso será contabilizado no concelho de origem. Isto tira alguma pressão contabilística (e por consequência na determinação da fase de desconfinamento) sobre a região, que não verá dividido o número de casos que lá surgem por cem mil habitantes, por isso será menos fácil que um concelho no Algarve recue no desconfinamento.

E quem vem do estrangeiro também não vai contar?

Os casos positivos de cidadãos estrangeiros terão sempre de ser contabilizados no local onde se encontram. Ou seja, aqui não há alívio sobre o Algarve, por exemplo, já que os testes positivos de não residentes estrangeiros serão contados no Algarve.

Vivo no Alandroal e ouvi dizer que as regras são diferentes para os concelhos de baixa densidade. O que muda para mim?

Os concelhos de baixa densidade populacional eram penalizados, já que os avanços e recuos no desconfinamento se baseiam no comportamento epidemiológico dos concelhos, nomeadamente se ultrapassam os 120 casos de Covid-19 por cem mil habitantes ou os 240 por cem mil habitantes durante duas semanas seguidas. Por isso, o Governo definiu agora que nesses concelhos específicos, estes limites serão alargados. Os alarmes para recuara ou congelar no desconfinamento só tocam a partir dos 240 casos por cem mil habitantes e dos 480 por cem mil habitantes.

E há festejos dos Santos Populares?

Depende. O São João do Porto não vai ter a habitual festa nas ruas, nem fogo de artifício, mas haverá três eventos com comida e divertimentos . Em Lisboa, a câmara proibiu a realização de arraiais nos Santos Populares. Por isso, há festejos, pelo menos no Porto, mas vão estar longe da festa tradicional a que os portugueses estão habituados.

Mas o presidente da Câmara Municipal do Porto não anunciou arraiais de Santos Populares

Mais ou menos. António Costa explicou no Conselho de Ministros que falou com Rui Moreira sobre as festas na invicta e que o que está pensado se inclui nas exceções, já que não está prevista a “existência das atividades tradicionais”, mas sim de três eventos com espaço e entradas controladas. Sendo que os eventos têm regras próprias, esta festa é autorizada.

Vou casar em agosto e tenho 300 convidados. Posso manter este número de pessoas.

Depende. É tudo uma questão de localização e de lotação. Vamos por partes. Estão proibidos em todo o país os casamentos com uma lotação superior a 50%. Ou seja, tudo depende da quinta que alugar: se tiver capacidade para 600 pessoas, pode manter 300 convidados; se alugou uma quinta para 400 pessoas, vai ter de reduzir o número de pessoas.

E se tiver o casamento marcado para um concelho que esteja há duas semanas acima dos limites?

Aí as regras são mais apertadas, mas só quando o concelho teve mais de 240 mil por cem mil habitantes ou o dobro nos de baixa densidade. Nesses casos a lotação baixa de 50% para 25%. Ou seja, se tinha alugado uma quinta de casamento para 200 pessoas, só vão poder estar presentes 50.