Em termos gerais, é isto que vai acontecer: todo o território vai passar a funcionar com as regras que, até agora, estavam em vigor apenas na Área Metropolitana de Lisboa — a única do país que continuava em estado de contingência, quando o resto do território estava já apenas em alerta. Por decisão do Conselho de Ministros, a partir de 15 de setembro, seja fora ou dentro de Lisboa, o estado passará a ser apenas um: de contingência. O que não quer dizer que seja tudo igual em todo o lado.

Os estabelecimentos comerciais, por exemplo, não vão todos fechar à mesma hora: vão passar a encerrar entre as 20h00 e as 23h00. A hora de vai ser definida pelos presidentes de câmara, que decidirão consoante a evolução epidemiológica do seu município. Isto significa que um supermercado de Coimbra pode fechar às 20h00, mas outro mesmo ali ao lado, na Mealhada, pode fechar às 23h00.

Depois, nas Áreas Metropolitanas de Lisboa e Porto — onde a pandemia se concentra mais — os trabalhadores não podem chegar ao trabalho todos ao mesmo tempo, nem almoçar à mesma hora. Afinal, o que vai mudar a partir de 15 de setembro?

Vou ter de passar a usar máscara na rua?

Era uma das maiores dúvidas, mas não. Pode usar, mas ninguém o obriga a isso. Apesar do que já acontece noutros países europeus, por cá vai continuar tudo como está desde o início de maio, nesse aspeto: o uso de máscara só é obrigatório nos transportes públicos, serviços públicos como repartições de finanças e conservatórias, no comércio, na restauração e nas escolas. De uma forma geral, espaços fechados com grande concentração de pessoas.

Vou ter horas para entrar e sair do trabalho?

Sim, mas só nas duas Áreas Metropolitanas de Lisboa e Porto — onde a pandemia se concentra mais. Nestas zonas, o Governo obriga a que haja um desfasamento nos horários de entrada e saída nas empresas, bem como para as pausas e refeições. Isto significa que os trabalhadores não podem chegar ao trabalho todos ao mesmo tempo, nem almoçar à mesma hora.

Mas Costa lembra que esta diferenciação depende muito de empresa para empresa e de atividade para atividade. “Numa empresa industrial onde há uma linha de montagem, é difícil diferenciar o horário de entrada”, exemplificou. Contactado pelo Observador, o Ministério do Trabalho não esclareceu como é que vai ser aplicada esta medida.

Quem vai controlar as horas a que chego ao trabalho?

Ainda não é claro como é que vai ser feito esse controlo, mas não vai haver “um polícia ou um inspetor atrás de cada pessoa, em cada empresa, em cada local de trabalho”, garantiu Costa. Segundo explicou o primeiro-ministro, serão “os próprios [locais de trabalho]” a fiscalizar. No entanto, a Autoridade para as Condições do Trabalho também “fará esse controlo suplementar”.