Uma vez no topo do precipício, revigorado, aponta para o vulcão que ali viu começar a nascer e recorda o que testemunhou naquela manhã em que todas as atenções da ilha se viraram para a ponta oeste: “Havia relâmpagos, a água fervia, estava a ficar toda amarela e cheirava muito a enxofre. À tarde já fazia umas explosões, mas pequenas. No segundo dia começou a formar-se uma ilha. Este vulcão foi terrível, não matou ninguém mas tivemos de abandonar as nossas casas e fugir”, antecipa-se na história, que, além de sua, é a dos faialenses e, se não de todos os outros, pelo menos dos açorianos do Pico e de São Jorge, as outras duas ilhas do triângulo, que pela proximidade também foram afetadas. E do resto do mundo também: a do vulcão dos Capelinhos foi a primeira erupção submarina alguma vez diretamente observada, documentada e estudada, desde a manhã em que nasceu até ao dia em que finalmente se silenciou.

Se hoje não dá nome a todas as erupções do género, explicará no dia seguinte ao Observador Sara Alves, responsável pelo centro de interpretação que entretanto ali foi construído, debaixo de terra, para não macular a nova paisagem de estilo lunar, é só porque há 64 anos alguém se esqueceu de fazer o registo junto das entidades devidas, lapso que não se repetiu em 1963, quando o Surtsey emergiu, da mesma maneira e com as mesmas características, ao largo da Islândia. É só por isso que, hoje, os cientistas chamam “surtseianas”, em vez de “capelinianas”, às erupções vulcânicas que ocorrem em lagos ou em zonas marítimas de pouca profundidade.

A mulher de calças que chegou para estudar o vulcão

Naquele momento em que subiu a correr o Costado da Nau, com outros rapazes do Capelo, com quem costumava jogar à bola no campo de futebol que havia mesmo ali, do lado esquerdo, Manel da Ti’Ana não poderia sequer imaginar que o vulcão que estava a surgir ia manter-se em atividade durante os 13 meses seguintes.

Em Lisboa, Raquel Soeiro de Brito, a primeira mulher em Portugal a concluir um doutoramento em Geografia e uma das primeiras a alcançar tal grau académico, também não tinha como sabê-lo. Aos 32 anos e com a tese escrita, apenas dois anos antes, sobre os vulcões adormecidos de São Miguel, nunca tinha visto uma erupção ao vivo — e essa era uma falha que queria muito colmatar.