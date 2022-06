Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Não é preciso procurar muito por Wandson Lisboa na sala dos Maus Hábitos, no Porto. Está vestido de amarelo, sentado junto à janela, com vista para o Coliseu, e de iPad, devidamente identificado, na mão. Conversámos com ele dias antes de embarcar para o Brasil e é de sorriso aberto que recorda como tudo começou. Nasceu em São Luís do Maranhão, numa família que o incentivou a estar atento às pequenas coisas, e aterrou no Porto há 12 anos para estudar design gráfico. Recorda as dificuldades na adaptação, as vezes sem conta que já mudou de casa e a coragem ou a “força estranha” que nunca o fizeram desistir.

Partilhava fotografias da cidade com a família e os amigos num blogue privado, mas sentiu necessidade de colocar filtros nas imagens e por isso mesmo instalou uma conta Instagram, em setembro de 2010, longe de imaginar que seria a sexta pessoa em Portugal a fazê-lo. Perdeu a mãe em 2013 e ao rever fotografias suas em criança, mergulhado numa depressão, descobriu os cenários coloridos e originais que a progenitora construía para as suas festas de aniversário. “Comecei a pensar que podia fazer a mesma coisa no Instagram, montar cenários para as minhas próprias fotografias.” A partir daí, a sua galeria passou a ter doses generosas de humor e brincadeira, dando tanto nas vistas que em 2015 o Huffington Post o considerou dono de uma das dez contas mais criativas do mundo.

