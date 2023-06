We Choose Earth Tour: colaborar e agir para fomentar a mudança

Para a Pro-Reitora, a importância das próximas gerações é inegável. “Na União Europeia, temos 18 milhões de estudantes no ensino superior. A cada ano, 4/5 milhões formam-se. Estes jovens deveriam estar cientes do que está a acontecer ao nível da sustentabilidade do Planeta. Não a nível teórico, a nível prático. Todos vão passar pela universidade e nós não estamos a fazer bem o nosso trabalho. Nós formamos o futuro”, acrescenta.

Já na opinião de Kristian Ruby, aquilo que realmente falta, nos dias de hoje, “é um regime regulamentar no qual as empresas possam confiar. Há esta tentativa de nos tornarmos mais verdes, mas não basta ter as intenções, precisamos de ser práticos. Temos de ser mais ambiciosos. Podemos querer aumentar ou melhorar as metas, mas nem sempre conseguimos agir a essa velocidade. É preciso continuar a andar, a injetar investimento no mercado e fazer com que este continue a andar”.

A unanimidade entre os 5 oradores foi explícita: para todos, a mudança é o único caminho possível. “Se queremos lutar contra as alterações climáticas, temos de perceber como podemos consumir menos para desperdiçar menos. Estamos a consumir recursos naturais apenas para nosso prazer e não pela nossa sobrevivência. Isto tem de ser repensado. A nossa sociedade não se focou em criar futuros e agora estamos a viver as consequências disso. Mas agora que temos consciência disso, é altura de pensar em como podemos mudar”. Quem o diz é Cecilia MoSze Tham, sendo seguida pelas palavras de Enrique Dans: “Temos de mudar muita coisa. A forma como agimos, como consumimos. Temos de fazer com que as empresas considerem que chegar ao mercado não tem a ver com o maximizar dos lucros. Temos de repensar a economia. É uma questão de mentalidade. De rever a forma como a economia funciona. E os mercados financeiros ainda não estão nessa página, mas precisam. Porque se assim não for, estamos condenados”. Para Lubomila Jordanova, a equação é lógica. Se queremos “sobreviver, temos de mudar. Temos de pensar na colaboração e não na concorrência”.

Porque falar de sustentabilidade e do Planeta Terra não é possível sem nos debruçarmos sobre a questão dos Oceanos, Céline Cousteau, realizadora, tomou as rédeas da tarde para nos falar sobre os 70% de água do mar que constituem a Terra. Para a cineasta, falar de Planeta é falar de Oceanos, falar de nós próprios é falar de Oceanos e falar em mudança é falar em escolhas. “Temos relação com tudo o que compramos, escolhemos e fazemos. E é essa relação que temos de mudar. As nossas escolhas podem, de facto, fazer a diferença. Onde há um desafio, há sempre uma solução. E esta é a nossa mensagem de esperança. A forma de resolver um problema é ver dentro do problema. Precisamos de perceber como podemos pensar e fazer diferente. Eu vou para a frente, dando um passo atrás. Chegou a altura de darmos um passo atrás e perceber o que podemos fazer para só depois conseguirmos seguir em frente”, declara, acrescentando: “Não estamos a escolher a Terra porque não estamos a agir da maneira correta. Quem são os maus da história? Somos nós. Todos temos responsabilidade”.

Mas como podemos, de facto, optar pela grandeza das nossas escolhas e decisões? Foi para debater este tema que se juntaram António Coimbra, Presidente da Vodafone Espanha, Javier Verdura, Diretor Global de Design da Tesla, Laura Ruiz, Diretora de Comunicação e Relações Institucionais IKEA e Sophia Kianni, Ativista das Mudanças Climáticas e Membro do Grupo Consultivo da Juventude da ONU sobre Mudanças Climáticas. Aqui, o papel das empresas foi um tema central e António Coimbra não tardou em afirmar que as grandes empresas já compreendem a necessidade de assumir a sua responsabilidade social. “Para sermos admirados, temos de ser apreciados por todos os agentes envolvidos, desde os funcionários aos clientes. Atualmente, os clientes não compram os produtos só por serem bons, mas também por admirarem a posição da empresa. Se não tivermos este sentido de responsabilidade, não conseguimos chegar às pessoas. Temos de nos ligar para um futuro melhor Não podemos deixar ninguém para trás”, reforça. Já Laura aproveita para sublinhar as mudanças feitas pela IKEA, enquanto empresa responsável e de olhos postos no futuro: “Somos uma empresa com um propósito. O importante é como fazer as coisas e saber o porquê de as fazermos. Este deve ser o pensamento das empresas. Para nós, a sustentabilidade não é só a parte ambiental, mas também a social. Dedicamos muitas horas e recursos em formação para os nossos colaboradores. Somos a prova de que podemos fazer crescer o nosso negócio, reduzindo a nossa pegada”. E se falamos em exemplo, a Tesla assume-se como mais um a somar à lista. Javier Verdura partilhou a felicidade em poder assistir à revolução elétrica dos carros, reforçando a importância de se celebrar as pequenas vitórias: “É importante celebrar esta mudança para a sustentabilidade e para a poupança de energia. Nós não só fazemos os veículos, como também baterias e painéis solares para armazenar a energia que produzimos”.

Por último, mas não menos importante, surge o tema dos jovens, trazido pela porta-voz Sophia Kianni. A ativista não tarda em afirmar que as novas gerações serão a cara do futuro, motivados também pelas consequências que as alterações climáticas trazem para a sua vida. “Somos nós quem tem mais a perder com as alterações climáticas. Comparativamente com outras gerações, nós podemos alcançar muitas pessoas, um grande número de pessoas. O que os jovens podem fazer é captar mais atenção, fazer as mensagens chegar mais longe. Os jovens querem ser parte da solução climática. É importante darmos apoio para que isto aconteça. Quantas mais oportunidades tivermos de falar com as pessoas que têm poder, mais poder teremos e mais diferença poderemos fazer”, apela.

Com a tarde a acabar, sobrou ainda tempo para falarmos de futuro, com a ajuda do Psicólogo Organizacional, Adam Grant. Explorar a originalidade, repensar a inovação e o sucesso, desafiar suposições, arriscar, são alguns dos ingredientes para que estejamos um passo mais perto do futuro que desejamos. “Num mundo onde a conformidade reina frequentemente, as pessoas que nos fazem avançar são as que desafiam os pressupostos e se atrevem a correr riscos”, finaliza o psicólogo.