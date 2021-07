1999. O último ano antes dos números virarem todos para 2000. 12 meses em que se viveu intensamente a incerteza sobre dos reais efeitos do Y2K, se o mundo iria realmente parar ou se era apenas um sinal de paranoia pré-milenar. Alguns anos antes, a realizadora Kathryn Bigelow tinha apresentado este 1999 em “Estranhos Prazeres”, ficção-científica sobre os estados de ansiedade, incerteza e a euforia de uma nova década, século, milénio. Para lá dos 2000 era, na nossa consciência global, tudo ficção científica.

1999 foi também o final de uma década. E em “Woodstock 99: Peave, Love And Rage” – estreia-se esta sexta-feira, dia 24 de julho na HBO Portugal — tudo isto se junta de forma infelizmente perfeita. A natureza do fim dos 1990s e as mudanças na cultura popular (e não só) na segunda parte dessa década, criaram o ambiente perfeito para a explosão que se deu no festival. Woodstock 99 foi o fim de uma versão romântica dos festivais, foi o grande dilúvio necessário para criar toda uma nova forma de entretenimento em volta da música.

[o trailer de “Woodstock 99: Peace, Love and Rage”:]

O documentário faz parte de “Music Box”, uma série de seis filmes produzidos por Bill Simmons (fundador e CEO do site The Ringer, que junta desporto e cultura pop). “Woodstock 99” sai do forno no mesmo fim de semana em que se celebram 22 anos do infame evento. O plano de Simmons passa por fazer desta série uma espécie de “30 For 30” – a fabulosa saga documental sobre desporto da ESPN, onde Simmons trabalhou durante anos – mas com a música como tema central. Os restantes cinco episódios chegarão no final do ano e serão sobre Alanis Morissette, Juice WRLD, Kenny G, Robert Stigwood e DMX.

1999, a última fronteira

Mas voltemos a 1999. Não ao documentário, mas a Woodstock. A versão de que comemorou o 30.º aniversário do festival original foi um gigante ato de nostalgia fabricada (já se voltará a isto). Michael Lang, um dos quatro fundadores originais da edição de 1969 quis reanimar evento, ou melhor, a marca, depois de uma tentativa bem sucedida, em 1994 – nos seus vinte e cinco anos –, sem grandes contratempos, com um revivalismo acentuado através das memórias criadas pelo documentário “Woodstock”, de Michael Wadleigh (o grande criador da memória colectiva que existe do Woodstock original). Apesar disso, foi um fracasso monumental em termos financeiros.