A pergunta é para um milhão de euros: qual é, afinal, a receita para a felicidade? A resposta é tão certeira quanto as probabilidades de ganhar a lotaria, mas não deixam de existir fatores capazes de contribuir para um maior bem-estar individual. O assunto de natureza tão etérea continua a ser estudado pela ciência e ao longo dos anos várias fórmulas têm sido sugeridas, desde uma boa higiene do sono à prática regular de exercício físico e meditação, o que para uns pode funcionar e, para outros, nem por isso… Uma investigação recente — tão recente que ainda está a decorrer — aponta o dedo às expectativas. Robb Rutledge, professor associado honorário na University College London, criou o The Happiness Project para, através de uma aplicação para telemóvel que qualquer pessoa pode descarregar, descobrir a equação matemática que define a felicidade (em 2016, Rutledge e a equipa propuseram uma equação inicial de felicidade, ligando-a à igualdade). Quem nunca teve jeito para contas que meta o dedo no ar.

“Nunca vai existir apenas uma fórmula para a felicidade”, garante Rutledge num artigo de opinião recente. Ainda assim, “a ciência pode ajudar a explicar os diferentes fatores que importam para a felicidade de cada um”. O projeto em si consiste num convite: o download da app permite que, em menos de cinco minutos, a pessoa jogue um de quatro jogos e, assim, contribua para a investigação. Até agora, “milhares de pessoas jogaram, respondendo à pergunta “Está feliz agora?” mais de um milhão de vezes”, escreve o investigador. As conclusões preliminares, considerando a performance de 18.420 pessoas, determinam que as expectativas contam e muito. Os quase 20 mil indivíduos participaram num jogo simples que implicou tomar decisões de risco e, posteriormente, reportaram o que tinham achado sobre a sua performance — e o que aconteceu? Os investigadores, cruzando esses dados com exames de ressonância magnética feitos aos cérebros dos participantes, verificaram que a felicidade não dependia de como o jogo estava a correr, bem ou mal, mas sim se as pessoas estavam a jogar melhor do que o esperado. “A nossa investigação mostra como expectativas altas podem ser um problema”, escreve Rutledge, que dá o seguinte exemplo: não é boa ideia dizer a um amigo que vai adorar o presente que está prestes a receber; reduzir as expetativas no último momento aumenta a probabilidade de uma surpresa positiva.

Isto não quer dizer que devemos sempre esperar o pior, até porque as expetativas sobre eventos futuros também impactam e influenciam a nossa felicidade. Outro exemplo dado pelo investigador é o seguinte: se fizermos planos para nos encontrarmos com um amigo depois do trabalho, podemos ficar infelizes se este cancelar repentinamente, mas ficar à espera desse cancelamento não nos deixa mais felizes; podemos, sim, ficar um pouco mais bem-dispostos se passarmos o dia ansiosos para o ver, mesmo que haja o risco de as coisas não correrem como o esperado. Além disso, as expectativas são importantes para a tomada de decisões e esperar continuamente que tudo dê errado pode não ser um bom contributo. “As expectativas realistas geralmente são as melhores.” Na verdade, a felicidade está intimamente ligada com o quanto conhecemos sobre o nosso meio.