Olhando para o país que existia antes dos incêndios de Pedrógão Grande, em 2017, e para o que existe neste momento, no que diz respeito ao combate e prevenção de incêndios, verificam-se progressos, mas também várias falhas que se insiste em não corrigir. Em entrevista ao Observador, Domingos Xavier Viegas, investigador da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra — que foi membro do Observatório Técnico Independente –, aponta o que ainda está por fazer: o sistema SIRESP regista falhas, a gestão florestal continua por resolver, há falta de articulação — que afeta o combate aos incêndios –, e os programas dirigidos às populações surgem “com ações isoladas, que são feitas de vez em quando com entrega de materiais, com realização de simulacros, ou com alguma intervenção mais ou menos mediática“. No terreno “existe muita, muita preocupação” e há uma falha que o investigador elege como “principal”: “lidar com as pessoas”.

