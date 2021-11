Cinco opiniões rápidas sobre como Rui Rio conseguiu voltar a conquistar o PSD

Rui Rio sai legitimado e reforçado das eleições internas de hoje. Depois de ter tido a clarividência de perceber que evitar uma clarificação interna antes das eleições legislativas seria suicidário para o PSD, Rio consegue manter a liderança contra uma candidatura apoiada por grande parte dos notáveis do partido e que contou até com sinais (pouco) discretos de apoio por parte de Belém. Conforme escrevi aqui há um mês, o que estava fundamentalmente em causa nestas eleições no PSD não era Rangel, mas sim uma coligação anti-Rio de que Rangel foi cabeça de cartaz. A oposição a Rio e o desígnio de o afastar da liderança do partido foram os principais elementos de união em torno da candidatura de Rangel. Elementos esses que não chegaram para convencer a maioria dos militantes do PSD.

O líder do PSD poderá também tentar capitalizar a imagem de resistente, com a vitória interna sobre Rangel a somar-se aos bons resultados obtidos pelo PSD nas recentes eleições autárquicas. Mas talvez o dado mais relevante dos resultados das eleições no PSD seja o contraste entre Lisboa e o resto do país. Paulo Rangel conseguiu uma vitória em Lisboa por ampla margem, com quase 60% dos votos, mas perdeu para Rui Rio as restantes principais distritais do PSD. Em Braga, Rio venceu com 52% e no Porto e em Aveiro conseguiu vitórias muito expressivas com, respetivamente, 59% e 62% dos votos. Estes resultados demonstram uma vez mais que Lisboa não é uma amostra representativa da opinião das bases nacionais do PSD.

À direita, a manutenção de Rio será provavelmente benéfica para a Iniciativa Liberal (para quem Rangel poderia ser uma maior ameaça no curto prazo) mas também, pelo seu estilo de liderança, potencialmente um maior travão ao crescimento do Chega do que seria um PSD liderado por Paulo Rangel. Em qualquer caso, o grande desafio para Rui Rio será conseguir nos próximos dois meses capitalizar a dinâmica gerada por esta vitória interna e afirmar-se como uma alternativa de governação ao PS, algo que não conseguiu fazer em 2019.

Filomena Martins. Os vários erros de Paulo Rangel e o all in de Rui Rio