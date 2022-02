“Yellowjackets”: a série que conquistou os EUA no final do ano vai fazer o mesmo entre nós? “Pelo menos medo vão ter”

Com que proximidade trabalhou com a Jasmin Savoy Brown [que interpreta uma jovem Taissa]?

Não sei como o fizeram, mas eu e a Jasmin somos muito parecidas, mas também compreendemos a personagem na mesma forma. Não houve muita discussão sobre isso, mas talvez tenha a ver com a escrita e a forma como a personagem existe no guião. Temos os mesmos maneirismos… mas falámos de detalhes, de como dizia certas expressões, comer terra… Um dia fomos a um parque, ao almoço, e mostrámos uma à outra como comíamos terra. Houve uma grande conexão. Mas vivíamos com relativa proximidade em Vancouver [onde a série foi filmada], fomos as únicas que trouxemos os nossos gatos, conectámos facilmente.

As duas linhas temporais criam algo de interessante na série. A sua personagem, no presente, nunca poderá ter uma vida normal. A inocência perdeu-se. As personagens estão presas no passado, e querem estar lá, é por isso que fazem o que fazem para o proteger.

Isso é verdade. É uma boa visão. Todos temos trauma nas nossas vidas, não se sai da adolescência sem cicatrizes. A série é um comentário sobre isso, de um modo extremo, mas na base da história está o stress pós-traumático que está ligado a esse momento da vida, à medida que crescemos. Ou seja, os traumas que enfrentas na adolescência. OK, a maior parte das pessoas não ficará desaparecida na floresta, depois de um acidente de avião, após 19 meses, mas não conheço ninguém que esteja bem com a adolescência. Todos temos a nossa bagagem.

Porque é que gostamos tanto de aviões que desaparecem?

É aterrador. Estou sempre a pensar nisso, detesto voar. E parece-me que é um medo de qualquer pessoa que já tenha andado de avião. É isso e ver a sobrevivência, depois de uma tragédia assim, dá-nos alguma esperança. Mesmo que um avião caia, podemos sobreviver de alguma maneira. Mas somos atraídos pelo terror de ter a nossa vida nas mãos de uma pessoa que controla uma lata de metal enorme. E como esta série, pelo menos medo vão ter.