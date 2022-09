Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Corria o ano de 2004 quando Yulia Tymoshenko se tornou uma personagem política conhecida em todo o mundo. Apoiante de Viktor Yuschenko nas presidenciais ucranianas, liderou com ele aquela que ficaria conhecida como a Revolução Laranja, contestando os resultados eleitorais e forçando uma repetição de eleições. Desde então, tornou-se uma figura incontornável da política ucraniana: foi primeira-ministra por duas vezes e negociou diretamente com Vladimir Putin durante a crise do gás de 2009.

O Putin que conheceu nesse momento não é muito diferente do atual, garante, em entrevista ao Observador, à margem das Conferências do Estoril. “Ele já estava a fazer o que está a fazer agora, no fundo, só que a arma que usava era o gás natural”, diz Tymoshenko. O resultado, afirma, foi que os principais líderes europeus “colocaram-se de joelhos perante Putin para salvar os seus países”.

▲ Tymoshenko foi primeira-ministra durante a presidência de Viktor Yuschenko Getty Images

