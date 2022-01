Zeferino Coelho: "Se não se tem uma boa relação com os autores, não vale a pena ser editor"

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Pouco passa das 10 da manhã. Sentado no seu gabinete, na sede da LeYa, em Alfragide, um cubículo soalheiro pejado de livros e pilhas tortas de manuscritos em folhas A4, o editor Zeferino Coelho, 76 anos, já leu os jornais do dia – Público, Diário de Notícias e i, todos em papel – e prepara-se para à tarde atacar duas propostas que lhe chegaram na véspera. Os dias têm sido mais agitados, com muitas entrevistas pelo meio, por causa do prémio que recebeu no início do ano, o Vasco Graça Moura – Cidadania Cultural/2022. Se não, depois de pôr a correspondência em ordem, passaria o dia a ler.

Editor de oito Prémios Camões, incluindo o Nobel Saramago e a moçambicana Paulina Chiziane, distinguida há pouco mais de dois meses, mantém o entusiasmo na busca de novos autores. “Como quem se mete numa caravela e vai descobrir o mundo”, descreve. Surpreendente, só este prémio, assegura. Conhecia “algumas pessoas que já o tinham recebido” e pouco mais. Um deles, Rui Vilar, ex-presidente do Conselho de Administração da Gulbenkian, casado com Isabel Alçada, que assina com a sua mulher, Ana Maria Magalhães, a coleção Uma Aventura. “Tem graça porque elas continuam a trabalhar juntas”, sorri, bem-disposto. “E uma dizia, ‘Olha, o meu marido ganhou isto…’ E a outra, ‘agora foi o meu’”.

Este prémio distingue uma atividade de “mais de 50 anos como editor e ativo promotor da literatura e da cultura da língua portuguesa no mundo”. Passado todo este tempo, o que ainda o faz estar aqui a trabalhar, depois de ser operado a um olho, em plena pandemia?

Durante muitos anos, aspirei a chegar à idade da reforma. Pensava que podia ler o que me apetecesse, fazer o que me apetecesse. Até que a idade chegou e comecei a pensar que tinha de ligar a beltrano e a sicrano, a dizer que me ia embora. Não é uma conversa fácil.

Não conseguia despedir-se dos seus autores, é isso?

Isto é um trabalho tão íntimo que acaba por ganhar um lado pessoal significativo. Um livro não é a mesma coisa que um automóvel; o livro é toda a alma de um autor, como se fosse um filho. O editor compreende isso. Aquilo que ali está pode transformar-se num obstáculo ou num ponto de apoio para a vida da pessoa que o escreveu.

Como assim?

Há quem, depois do fracasso de um livro, tenha deixado de escrever. De alguma maneira, é o seu futuro que está em jogo.

Sente uma grande responsabilidade?

Para mim é mais um livro. Tenho sempre uma quantidade ao mesmo tempo.