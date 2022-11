Um “diferendo”, um “braço de ferro” e uma situação em que está “tudo em aberto”. O alvoroço gerado após a queda de um míssil na aldeia polaca de Przewodów deu lugar a um clima de tensão entre o Ocidente e Kiev. Em causa, está uma informação que não foi completamente esclarecida: de quem partiu o ataque? O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, tem insistido em colocar a culpa na Rússia, enquanto os Estados Unidos e a Polónia têm reiterado a tese de que foi um acidente, após os sistemas de defesa aérea da Ucrânia terem intercetado um míssil.

Certo é que, até ao momento, no terreno está uma equipa de investigação de peritos ucranianos, norte-americanos e polacos a tentar apurar as causas concretas, sem que se possa ainda garantir com detalhe o que aconteceu. No entanto, de ambos os lados, parece haver mais certezas do que dúvidas. A Ucrânia ainda esta quinta-feira garantiu que o míssil era russo. Por sua vez, o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o Pentágono afirmam que, “com grande probabilidade”, a trajetória dos destroços teve origem no território ucraniano. A Rússia, por seu lado, rejeita qualquer responsabilidade, falando mesmo em “russofobia”.

Este emaranhado diplomático, uma dissonância clara entre o discurso do Ocidente e o da Ucrânia, é inédito desde 24 de fevereiro. Aliás, segundo a CNN, os Estados Unidos chegaram a repreender o gabinete do Presidente ucraniano por este se ter antecipado e ter gravado um vídeo, pouco depois da queda do míssil, a culpabilizar as autoridades russas.

