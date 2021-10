Portugal perdeu na meia-final com o Brasil em 2000, tal como aconteceu em 2016 com a Argentina, com dois resultados desnivelados. A grande diferença em relação a este ano foi essa questão de mentalidade superior, que já tinha ajudado também nas reviravoltas com a Espanha e com o Cazaquistão nas fases anteriores?

As coisas vão evoluindo. Em 2000, éramos todos amadores. Não tem nada a ver nem se pode comparar. Simplesmente, houve uma forte aposta da Federação no futsal, com pessoas do futsal a preocuparem-se só com o futsal dentro da Federação e os frutos estão à vista. Depois, também há a competência do Jorge Braz e da sua equipa técnica. Os resultados aparecem naturalmente. Temos muito talento, somos muito bons em tudo o que mexe com os pés e com uma bola, somos um país muito forte nesse nível e depois era só alinhar as condições de trabalho e de competência. Tudo junto e deu o resultado que todos conhecemos. E ainda bem.

Pegando nessas evoluções que foram surgindo ao longo do tempo, qual é que é a maior diferença entre a equipa do Mundial de 2000 e esta equipa de 2021?

Em 2000, todos trabalhávamos. Só recebíamos uma carta no trabalho a dizer que estávamos libertados para ir representar o país e até perdíamos dinheiro, porque o que nos pagavam não era o mesmo que recebíamos no emprego. Fomos com espírito, sabíamos que tínhamos jogadores muito talentosos, que tínhamos muita qualidade e jogadores muito bons, mas não sabíamos ao que íamos. Fomos desfrutando da competição, só perdemos com quem tínhamos de perder e neste caso foi com o Brasil e com Espanha, com derrotas até pesadas. Mas era a nossa realidade na altura. Penso que começou aí o caminho para chegarmos agora ao topo, em 2021. Lembro-me de que, a seguir ao Mundial, o Benfica entrou na modalidade, o que deu uma ajuda gigantesca. Passámos a ser semi-profissionais e depois passou-se à profissionalização da modalidade, ainda que aí fosse só no Sporting e no Benfica. Fomos por aí fora e agora somos imparáveis.

Não se arrepende do dinheiro que perdeu, portanto.

Tudo tem um início. Sinto-me feliz. Ainda joguei com alguns que foram campeões do mundo agora, tenho ali uma quota-parte de orgulho em vários companheiros. O Bebé, o João Matos, o Miguel Ângelo, são todos companheiros que ainda apanhei e estou extremamente orgulhoso deles. Valeu a pena, tudo vale a pena. Alguém tinha de fazer esse percurso e estou feliz por ter sido um dos muitos que fizeram esse percurso.