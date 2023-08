A menos de 24 horas do arranque da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), o maior evento católico a nível mundial, fazem-se os últimos ajustes para garantir que tudo está pronto para receber os milhares de peregrinos que vão inundar as ruas de Lisboa, entre os quais os mais de 1.700 peregrinos com deficiência ou mobilidade reduzida inscritos e que assinalaram necessitar de algum tipo de apoio durante o evento. Este foi um dos principais focos do Gabinete de Diálogo e Proximidade da Jornada, que ao longo dos últimos quatro anos trabalhou com a missão de fazer desta uma JMJ adaptada às necessidades de todos.

Na reta final para o evento, Carmo Diniz, à frente deste gabinete e coordenadora do Serviço Pastoral a Pessoas com deficiência do Patriarcado de Lisboa e da Conferência Episcopal Portuguesa, mostra-se satisfeita com o trabalho feito e que, desde o início, contou com a colaboração de pessoas com deficiência, que “deram o seu olhar” sobre como garantir o melhor funcionamento do evento. “Espero e acredito que o caminho que fizemos vai deixar uma marca na Igreja portuguesa e na sociedade portuguesa“, admite.

