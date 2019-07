Qual o modelo certo para mim?

Pergunta 1 de 5

Seja qual for o automóvel que precise, a Peugeot tem o modelo certo para si. Se procura uma solução prática, simples e urbana, as gamas 108 e 208 são a opção ideal. Entre as ofertas familiares e multiusos, os destaques são as gamas 308 e 508, os modelos 2008, 3008, líderes de mercado no segmento SUV, assim como a opção de sete lugares do modelo 5008. Se o seu nome do meio é aventura, o Rifter será o parceiro ideal para experiências confortáveis e únicas.