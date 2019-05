Comemos muita ou pouca carne?

Pergunta 1 de 9

Os portugueses gostam de se sentar à mesa para comer e beber bem e a gastronomia portuguesa faz parte do nosso orgulho. No quesito dos paladares, a carne está quase sempre presente em pratos ricos e tradicionais como o cozido à portuguesa, a carne de porco à alentejana ou o rancho à portuguesa.

Vamos a números: um estudo da Federação das Associações de Suinicultores concluiu que 97% dos portugueses consome carne e, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística, cada um come, em média, 108 quilos por ano. As preferências recaem em três grandes tipos de carne: aves, suína e bovina, sendo a última aquela que os portugueses preferem e mais comem – várias vezes por semana –, considerada a mais saborosa.