O que é o prémio Great Place to Work?

Primeiro, é preciso distinguir a Great Place to Work® — uma rede mundial de consultoria de gestão de recursos humanos fundada em 1992 e estabelecida em Portugal há duas décadas — do prémio Best WorkplacesTM (Melhores Lugares para Trabalhar), promovido pela Great Place to Work®, mas atribuído com base na avaliação dos próprios colaboradores e das empresas avaliadas que se submetem ao processo de candidatura.

Portugal foi o primeiro afiliado da Great Place To Work® no continente europeu. Hoje são já mais de sete mil as empresas e mais de 60 os países envolvidos.

O prémio propriamente dito ganha expressão através de uma lista anual que valoriza o fator humano e distingue as organizações que mais contribuem para a melhoria dos ambientes de trabalho. É uma forma de estimular e reconhecer as empresas que se preocupam com as relações de trabalho e estão alinhadas com novos métodos de integração e bem-estar dos seus recursos humanos.

Como se chega ao resultado?

O prémio Best WorkplacesTM (Melhores Lugares para Trabalhar) consiste num estudo que utiliza duas ferramentas de avaliação: o Trust Index©, questionário dirigido aos colaboradores sobre a qualidade do ambiente de trabalho e a cultura organizacional; e o Culture Audit©, um relatório que evidência e avalia as práticas de Gestão de Recursos Humanos, da perspetiva da empresa.

A primeira ferramenta avalia cinco dimensões: credibilidade, respeito, imparcialidade, orgulho e camaradagem. A segunda, divide-se em nove áreas: contratar, inspirar, falar, ouvir, agradecer, desenvolver, preocupar, celebrar e partilhar. A perceção dos colaboradores no Trust Index©vale dois terços, enquanto as respostas das empresas no Culture Audit© compõem o outro terço na classificação final Best WorkplacesTM.

Como podem as empresas ganhar o prémio Best WorkplacesTM?

As empresas interessadas tomam a iniciativa de se candidatar através do site da Great Place to Work® (a propósito, as candidaturas para 2021 já estão abertas). Para começar, é necessário preencher um breve formulário com identificação e contactos. Em seguida, um consultor da Great Place to Work irá contactar a empresa e fornecer mais informações sobre o processo de candidatura, o que nessa fase não implica qualquer compromisso. No fim, quem vai dizer se a empresa é ou não um bom lugar para trabalhar são os próprios colaboradores. Todas as organizações participantes podem conquistar o selo Best Workplaces e ainda um selo específico relativo às suas práticas diferenciadoras (nas categorias Responsabilidade Social e Sustentabilidade, Liderança, Saúde e Bem-estar, Atração de Jovens Talentos, Tecnologia e Igualdade de Género).

Os métodos de avaliação são seguros?

Neste prémio, além de ser avaliado o nível de confiança e a qualidade das relações existentes na empresa, são tidas em conta questões como a credibilidade, a imparcialidade, o orgulho, a camaradagem e o respeito. A metodologia do Best WorkplacesTM é original e autêntica, e mede o vínculo de confiança com exatidão. O fundamento conceptual é consistente e está testado desde há décadas em termos empíricos e académicos. A Great Place to Work® disponibiliza uma ampla comparabilidade dos resultados (benchmark) e garante um alto padrão de na interpretação dos resultados. Nos EUA, a Great Place to Work é parceira da revista Fortune, e juntas publicam uma lista anual que é considerada uma referência.

Qual a relação entre o prémio Best WorkplacesTM e a Cofidis?

A Cofidis é uma das mais de sete mil empresas de 60 países que desde há vários anos se candidatam ao prémio Melhores Lugares para Trabalhar. Em 2019, ficou classificada em segundo lugar, pela quarta vez, na categoria de empresas portuguesas que têm entre 501 e mil colaboradores. A funcionar em Portugal desde 1996, a Cofidis é uma marca de referência na venda e gestão de crédito a particulares, e promove um ambiente interno em que as pessoas se sentem bem e encontram um dia a dia positivo e diferenciador. Daí a distinção.

Além de serem um Best WorkplaceTM em Portugal, o Grupo Internacional ao qual pertencem – Cofidis Participations – foi também considerado, este ano, um Europe’s Best WorkplacesTM.

Quais foram os critérios mais valorizados pelos colaboradores da Cofidis?

Na avaliação relativa a 2019, os colaboradores da Cofidis valorizaram acima de 90% afirmações como “quando integro esta empresa sinto que sou bem-vindo”, “orgulho-me do contributo da empresa para a comunidade”, “comemoramos datas e acontecimentos especiais” ou “toda a gente é tratada de forma justa”. A ética e honestidade na gestão do negócio, o bom ambiente de trabalho, a facilidade de diálogo com a equipa de gestão e ações a pensar nos filhos dos colaboradores foram outros dos aspetos mais apreciados nos inquéritos.

Para quê investir no ambiente de trabalho?

Há motivos éticos, humanos e económicos. Por um lado, diversos estudos demonstram que locais de trabalho com alto nível de confiança por parte dos colaboradores obtêm agilidade interna, envolvimento e felicidade desses mesmos recursos humanos, estando também mais abertas à inovação. Por outro lado, um contexto com estas características positivas abre caminho a um maior nível de receita porque gera mais satisfação e lealdade dos clientes das empresas.