É possível abrir uma Conta num banco, de forma 100% online?

Sim, é. O Bankinter tem um processo 100% online. Isto é, não tem de sair de casa para abrir a sua Conta. Basta fazer download da Bankinter Mobile App (disponível para Android e iOS, em telemóvel e tablet) e seguir os passos aí indicados, podendo optar pela abertura de conta através da Chave Móvel Digital ou por Videoconferência. O processo de abertura de conta é concluído em breves minutos.

Que documentos são precisos para abrir Conta?

Na abertura de conta, vão ser-lhe pedidos vários dados pessoais, que são usuais neste tipo de processos: nome completo, data de nascimento, morada, número de contribuinte, dados de contacto. Em termos de documentos, terá de possuir um comprovativo de trabalho da entidade patronal (trabalhadores por conta própria ou em situação de desemprego terão, para já, de se dirigir a uma agência do Bankinter) e um comprovativo de morada. Poderá optar pela abertura de conta via Chave Móvel Digital — o meio de autenticação digital oficial do Estado Português; se ainda não a tem, é uma boa justificação para a solicitar, pois no futuro será indispensável — ou em alternativa, e se preferir, poderá optar pela abertura de Conta através de Videoconferência.

Que tipo de Conta pode abrir?

Tem duas alternativas:

A Conta Mais Ordenado que é isenta de comissões e lhe proporciona uma remuneração muito atrativa; A Conta Bankinter, caso só pretenda uma conta que lhe permita efetuar todas as operações e transações inerentes ao seu dia a dia. Em ambas as Contas, são oferecidas transferências ilimitadas nacionais através do homebanking ou da App Bankinter.

Qual a vantagem da Conta Mais Ordenado?

Com a Conta Mais Ordenado do Bankinter, poderá receber até 252€ de remuneração durante 2 anos, à TANB de 5% no 1.º ano e de 2% no 2.º ano. Para tal, terá de ter um prazo de permanência superior a 6 meses. Esta remuneração é calculada semestralmente até um limite máximo de saldo diário de 5.000€, não havendo lugar a remuneração se a Conta estiver associada a um crédito habitação. Para aderir a esta Conta, basta fazer transferências mensais iguais ou superiores a 800€. Aqui, pode saber mais sobre a Conta Mais Ordenado do Bankinter.

Há custos associados, nomeadamente de manutenção?

Na Conta Mais Ordenado, não tem qualquer comissão de manutenção. Na Conta Bankinter, os primeiros 3 meses estão isentos, nos períodos seguintes o valor da comissão de manutenção é de 20€ por trimestre, podendo ser isento se cumpridos alguns critérios, sobre os quais pode saber mais aqui.

A conta funciona para um casal?

Sim, qualquer uma das Contas pode ser aberta por um casal: a abertura de conta online permite incluir até 3 titulares durante o processo de adesão. Depois de preencher o nome, e-mail e telefone dos titulares, estes receberão um SMS e um e-mail para prosseguirem com a adesão nos seus dispositivos móveis.

Vai ter cartões, apesar de a Conta ser online?

Apesar de o processo ser digital, tudo o resto mantém-se igual. Depois de concluída a abertura de conta, e se solicitou um cartão de débito durante o processo de adesão, basta esperar uns dias para o receber em sua casa. Adicionalmente, poderá sempre solicitar um cartão de crédito em momento posterior.

Como pode gerir a sua Conta?

Para gerir a Conta, é tal e qual como a abriu: através da App Bankinter. Pagamentos, saldos, transferências, cartões… tudo o que precisa está no seu telefone. Poderá também utilizar o homebanking, se lhe for mais conveniente. Caso necessite de algum esclarecimento adicional, pode deslocar-se a uma agência Bankinter ou contactar o banco telefónico através do 707 50 50 50.

Esta informação não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida junto do Bankinter, S.A. – Sucursal em Portugal.