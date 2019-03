Como se organizam os passes na região de Lisboa? E quanto custam?

Pergunta 1 de 10

A criação do passe único vai permitir transformar 694 títulos em “apenas” 240, todos eles abaixo dos 40 euros mensais. Na assinatura dos contratos dos novos tarifários, o primeiro-ministro, António Costa, disse que “esta redução pode ser superior ao aumento de quatro anos do salário mínimo”.

A organização dos títulos de transporte vai dividir-se agora em dois:

Navegante Municipal – por 30 euros mensais pode utilizar todos os operadores de transportes de um dos 18 municípios da Área Metropolitana de Lisboa: Alcochete, Almada, Amadora, Barreiro, Cascais, Lisboa, Loures, Mafra, Moita, Montijo, Odivelas, Oeiras, Palmela, Seixal, Sesimbra, Setúbal, Sintra e Vila Franca de Xira.

Navegante Metropolitano – por 40 euros mensais pode utilizar todos os operadores de transportes em todos os concelhos da Área Metropolitana de Lisboa.

Estes dois títulos podem ser alterados mensalmente, ou até a meio do mês. Por exemplo, pode fazer um ‘upgrade’ do Navegante Municipal para o Metropolitano até ao dia 25 de cada mês, pagando a diferença. O upgrade é válido até ao final do mês em vigor.

A par destes dois títulos existem ainda os descontos para crianças e idosos, bem como os passes famílias, mas a esses, já lá vamos.

Este passe único está disponível para todos, não sendo necessário ser residente na região.