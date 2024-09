1 O que é a Perturbação da Personalidade Dependente (PPD)? A personalidade é o conjunto de características de uma pessoa — a sua forma habitual de pensar, sentir e comportar-se. Ora, as perturbações da personalidade correspondem a um grande desvio em relação aos padrões habituais, que fazem com que a pessoa tenha dificuldade em relacionar-se com os outros e seja pouco funcional. No caso da Perturbação da Personalidade Dependente (PPD), que faz parte do grupo de perturbações de personalidade de tipo ansioso e/ou emocionalmente instável, a pessoa tem uma necessidade excessiva de atenção, de ser guiada e cuidada pelos outros, com tendência a ser muito submissa para conseguir isso.

2 Mas são muito mais dependentes do que o habitual? Sim, muito mais. Em vez de terem o apego saudável que todos sentimos por algumas pessoas, sentem um apego que é excessivo e muito disfuncional, acompanhado de baixa autoestima e de um medo intenso de abandono. “A dependência começa a comprometer de forma significativa a autonomia e o funcionamento saudável do indivíduo e impede a pessoa de viver de forma independente”, diz a psicóloga clínica Dénis Valéria Sousa.

3 Que tipo de comportamento tem alguém com esta perturbação? A necessidade excessiva de se ser cuidado ou ajudado e a extrema dependência dos outros leva a um conjunto de comportamentos muito típico desta perturbação. Dénis Valéria Sousa destaca os seguintes: Grande dificuldade em tomar decisões sozinho, mesmo sobre banalidades do dia a dia, sem uma quantidade excessiva de conselhos e sugestões dos outros;

Procura constante de aprovação e de garantias dos outros, causada pelo medo acentuado de abandono e rejeição;

Grande relutância em iniciar projetos ou tarefas, devido à falta de autoconfiança e ao medo de não ser capaz de lidar com os desafios ou dificuldades;

Tendência para se submeter às vontades de outras pessoas, mesmo que isso vá contra os seus próprios desejos ou necessidades;

Muita dificuldade em discordar das opiniões ou convicções dos outros, por medo de represálias ou abandono.

4 Quais são as causas da personalidade dependente? Como acontece com quase todas as perturbações mentais, a PPD resulta da combinação de fatores ambientais e genéticos, nomeadamente hereditários. Ou seja, está relacionada com o ambiente em que se cresce e com algumas questões que poderão ser herdadas. "Indivíduos com histórico familiar de perturbações de personalidade podem ter um risco aumentado e traços de personalidade herdados, como timidez extrema ou comportamento ansioso desde a infância, e podem fazer com que tenham alguma predisposição a desenvolver PPD", explica Dénis Valéria Sousa. Mas o ambiente em que a criança cresce e é educada também parece ter um papel importante. As pessoas que são criadas em ambientes excessivamente protetores ou autoritários podem ter dificuldade em desenvolver competências relacionadas com a sua autonomia, o que aumenta o risco de PPD. E algumas experiências traumáticas, como o abandono, a rejeição ou uma perda significativa durante a infância, podem levar a um medo profundo de abandono e à necessidade de apoio constante que sentem as pessoas com esta perturbação.

5 Mas não somos todos um pouco dependentes uns dos outros? Sim. Todos sentimos apego pelas pessoas que amamos e precisamos de nos sentir apoiados, valorizados e amados. Mas essa dependência é considerada saudável, “na medida em que não afeta o nosso funcionamento nem condiciona o nosso dia a dia”, explica a psicóloga. Ou seja, “as pessoas com este apego saudável são capazes de tomar decisões e cuidar de si mesmas, mesmo que em determinados momentos procurem apoio nos outros”. O suporte emocional existem mas ninguém depende de ninguém de forma exclusiva, tendo uma autoestima positiva e encontrando-se “segura das suas competências, independentemente da opinião e validação constante dos outros”.

6 Com que idade se manifesta esta perturbação? Um diagnóstico formal de PPD é geralmente reservado para pessoas a partir dos 18 anos. Na infância é natural que haja comportamentos de dependência em relação aos cuidadores, mas isso é quase sempre natural, porque as crianças ainda estão a desenvolver a autonomia e são, efetivamente, dependentes dos adultos. Durante a adolescência, quando se começam a consolidar os traços de personalidade, ao mesmo tempo que é esperada mais autonomia, há alguns adolescentes nos quais já se pode “observar uma maior necessidade de aprovação dos pares e dos pais, mas isso ainda pode estar dentro da faixa normal do desenvolvimento”, explica a psicóloga clínica.

7 Esta perturbação tem tratamento? Esta é uma perturbação da personalidade — e não apenas do humor, como a depressão ou a ansiedade — e a personalidade tende a ser relativamente estável ao longo da vida. Apesar disso, a PPD tem tratamento e a psicoterapia é a abordagem mais eficaz, com consultas regulares com um psicólogo ou psiquiatra. “O suporte farmacológico [medicação] também é importante, mas não é a principal forma de tratamento”, diz a psicóloga clínica. “O grande objetivo é que a pessoa desenvolva maior independência, autoestima e competências pessoais e sociais.” As três abordagens psicoterapêuticas com mais resultados comprovados, de acordo com a especialista, são a Terapia Cognitivo Comportamental (que vai ajudar a identificar pensamentos negativos e distorcidos e a modificar comportamentos dos dependentes), a Terapia Dialética Comportamental (que ajuda o doente a adquirir competências de regulação emocional, a lidar com a ansiedade e com o medo de abandono) e a Terapia Psicodinâmica (que permite a exploração das experiências passadas e dos relacionamentos que o paciente teve em criança com os seus cuidadores e que podem ter contribuído para a dependência).