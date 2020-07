O que é o hidrogénio verde? E para que pode ser usado? O hidrogénio, no seu estado puro e à temperatura ambiente, é um gás. É, aliás, o elemento químico mais simples que existe na natureza (ocupa o primeiro lugar na tabela periódica dos elementos) e também o mais abundante em todo o Universo: estima-se que 75% de toda a massa do Universo seja composta por átomos de hidrogénio. Identificado no século XVIII pelo químico inglês Henry Cavendish, o hidrogénio tem tido diversas utilizações ao longo dos últimos dois séculos — incluindo, por exemplo, para sustentar no ar os famosos zepelins do início do século XX, uma vez que é 14 vezes mais leve do que o ar. Porém, apesar de ser a substância mais abundante do Universo e uma das mais abundantes que se encontram à face da Terra, as moléculas de hidrogénio (H2) são muito difíceis de encontrar isoladas (ou em estado livre) na natureza. Por isso, para o obter, é preciso separá-lo de outros elementos, recorrendo aos materiais onde ele existe. Essa separação pode ser feita através de vários métodos — e é aqui que entra a designação “hidrogénio verde”. A substância, embora seja sempre igual, recebe designações por cores consoante o método de produção que lhe deu origem. Hoje em dia, são dois os processos mais comuns de produção de hidrogénio:

O primeiro é a reformação . Expondo um hidrocarboneto (como o gás natural, o diesel ou o carvão) a altas temperaturas, a reação do combustível com o vapor de água vai produzir hidrogénio. Este é o processo mais comum e estima-se que 95% de todo o hidrogénio produzido atualmente seja feito com recurso ao gás natural. A este chama-se “ hidrogénio cinzento ”, uma vez que o processo de produção emite dióxido de carbono. Se a produção for acompanhada de processos de captura do carbono emitido, chama-se ao produto final “hidrogénio azul”.

. Expondo um hidrocarboneto (como o gás natural, o diesel ou o carvão) a altas temperaturas, a reação do combustível com o vapor de água vai produzir hidrogénio. Este é o processo mais comum e estima-se que 95% de todo o hidrogénio produzido atualmente seja feito com recurso ao gás natural. A este chama-se “ ”, uma vez que o processo de produção emite dióxido de carbono. Se a produção for acompanhada de processos de captura do carbono emitido, chama-se ao produto final “hidrogénio azul”. Outro processo é a eletrólise da água, que consiste na separação direta do hidrogénio (H2) e do oxigénio (O) a partir da água (H2O), utilizando uma corrente elétrica para estimular a divisão das moléculas. Se a energia elétrica usada no processo tiver origem em fontes renováveis, então o hidrogénio produzido chama-se “hidrogénio verde”, já que durante o processo de produção não foi emitido dióxido de carbono.

A partir daí, o hidrogénio pode ser utilizado para diversas funções, sobretudo na produção industrial, mas também no armazenamento de energia. Do lado da indústria, destaca-se a utilização no fabrico de produtos químicos, na refinação dos combustíveis, na produção de metais e na produção de fertilizantes.

De acordo com a Associação Portuguesa para a Promoção do Hidrogénio (AP2H2), o hidrogénio é também “a forma mais eficiente de armazenar energia produzida por fontes renováveis” — o que significa que pode revolucionar também o setor da energia. Na sua página de internet, a AP2H2 explica que “a aplicação preferencial para o hidrogénio é em pilhas de combustível que são dispositivos capazes de converter, de forma limpa e eficiente, hidrogénio e oxigénio em eletricidade e calor”.

Por isso, assegura a associação, “o hidrogénio é um elemento chave do novo paradigma energético” e um “combustível alternativo aos hidrocarbonetos”. Numa pilha de combustível, composta por átomos de hidrogénio e de oxigénio, “o hidrogénio produz diretamente energia elétrica (reagindo com o oxigénio ao ar)” e “o subproduto da reação é a água”. Isto significa que uma pilha de hidrogénio pode alimentar o motor elétrico de um carro, comboio ou avião e a única coisa que vai emitir para a atmosfera é vapor de água — além de produzir uma pequena quantidade de calor.

Além de não ser poluente, o hidrogénio é ainda mais eficiente do que os habituais combustíveis fósseis. Ainda segundo a AP2H2, “a energia contida em 1 kg de H2 equivale a 2,84 kg de gasolina”.

O hidrogénio já é usado hoje? Em quê?

A utilização de hidrogénio verde em massa para alimentar a indústria e a mobilidade em larga escala é ainda uma realidade do futuro, embora se multipliquem já por todo o mundo vários projetos-piloto que estão a testar esta possibilidade.

Contudo, o hidrogénio — embora não obtido de forma verde — tem vindo a ser usado em múltiplas aplicações ao longo dos últimos anos. Muitas destas não estão diretamente relacionadas com a produção e armazenamento de energia (por exemplo, para o processamento de alimentos, para a produção de fertilizantes ou para a refinação de petróleo).

Por outro lado, desde a década de 1950 que a NASA utiliza o hidrogénio líquido, que é altamente inflamável, como combustível para os veículos espaciais. E, mais próximo ainda da utilização que se pretende dar hoje à substância, já se utilizam células de hidrogénio há vários anos para fornecer energia aos sistemas elétricos dos veículos espaciais.

Atualmente, as principais aplicações do hidrogénio já consolidadas relacionam-se essencialmente com a utilização direta da substância na indústria e na produção de combustíveis fósseis — e trata-se quase sempre de hidrogénio produzido com emissão de dióxido de carbono. O uso de hidrogénio verde com o objetivo de descarbonizar a indústria e, acima de tudo, a mobilidade, é ainda um processo em desenvolvimento.

Um dos principais projetos-piloto está em curso na cidade de Linz, na Áustria, onde, em novembro do ano passado, entrou em funcionamento uma das maiores fábricas de hidrogénio verde do mundo. A central, que consegue produzir mais de 6 megawatts (MW), foi construída enquanto protótipo para testar a capacidade do hidrogénio verde para alimentar um complexo industrial: neste caso, uma unidade de produção de aço. A fábrica produz hidrogénio através do processo de eletrólise com recurso a tecnologia da Siemens e recebeu um financiamento de 18 milhões de euros em fundos europeus.

A central austríaca viria a ser destronada já em março deste ano como a maior do mundo pelo complexo instalado em Fukushima, no Japão, perto do local onde ocorreu o desastre nuclear de 2011. Ali, um consórcio que inclui a Toshiba, a energética Tohoku e a agência pública japonesa de promoção das energias renováveis construiu uma fábrica de produção de hidrogénio verde a partir de energia solar que consegue produzir até 100 kg de hidrogénio numa hora.

Também este é um projeto-piloto, mas focado na mobilidade: o objetivo é produzir células capazes de alimentar protótipos de carros movidos a hidrogénio e também os autocarros que seriam usados nos Jogos Olímpicos de Tóquio deste verão (que a pandemia da Covid-19 obrigou a adiar e que ainda podem acabar por ser cancelados).

Portugal vai produzir hidrogénio?

É essa a vontade do Governo português. Em novembro de 2019, o secretário de Estado da Energia, João Galamba, anunciou a intenção do Governo de instalar uma unidade de produção de hidrogénio verde em Sines alimentada a energia solar. O projeto pretende ser uma unidade de produção de hidrogénio 100% sustentável: a energia elétrica usada para a eletrólise será toda produzida num parque fotovoltaico que vai ser instalado no local.

A localização não surge do acaso: é ali que se encontra uma das duas últimas centrais a carvão do país. A central termoelétrica de Sines vai fechar portas em janeiro de 2021, depois de a EDP ter antecipado o encerramento das centrais a carvão que explora na Península Ibérica (a outra, do Pego, fecha no final de 2021). É nos terrenos daquela central que o Governo pretende instalar a nova unidade de produção de hidrogénio — embora não seja ainda clara a forma como as instalações podem ser reaproveitadas. O Governo pretende, na medida do possível, que haja uma reconversão dos equipamentos, mas a EDP já disse que, por motivos técnicos e económicos, não será possível aproveitar as instalações usadas para a queima do carvão para a eletrólise da água.

O projeto (que recebeu o nome de código “Green Flamingo”) surge de um consórcio luso-holandês, o Resilient Ventures — que inclui a EDP, a Galp e várias outras empresas portuguesas e holandesas — e tem como objetivo a produção de hidrogénio para exportação para o norte da Europa. A ideia será exportar o hidrogénio verde produzido em Sines, por via marítima, para o porto de Roterdão, na Holanda. Ali, o hidrogénio deverá alimentar um dos principais centros industriais do mundo, que atualmente utiliza hidrogénio cinzento — ao mesmo tempo que, na ideia do Governo, Portugal se assume como o maior centro de produção de hidrogénio verde do sul da Europa.

Segundo contas do Governo português, o projeto de Sines — que é um eixo fundamental da estratégia nacional para a transição energética — representa um investimento que já foi estimado entre os 2,85 e os 3,5 mil milhões de euros. A fábrica poderá criar 5 mil novos postos de trabalho e, quando estiver a funcionar, terá a capacidade para produzir 465 mil toneladas de hidrogénio verde por ano e para eliminar a emissão de 18,6 de toneladas de dióxido de carbono por ano.

Mas o Governo português pretende, em simultâneo, implementar iniciativas no setor dos transportes (rumo à descarbonização, com base no uso de células de hidrogénio e de combustíveis sintéticos à base de hidrogénio) e na indústria nacional, ao mesmo tempo que quer promover na academia e na indústria a investigação científica em torno das potencialidades do hidrogénio. Contudo, não há ainda informações concretas sobre como o país vai operacionalizar estas ambições.

Quando vai ser possível ter esta tecnologia a funcionar?

Não é ainda certo quando é que o projeto-piloto português poderá arrancar. Numa entrevista ao Eco em janeiro, o secretário de Estado da Energia, João Galamba, afirmou que se trata de “um grande projeto industrial com um horizonte de desenvolvimento até 2030 e além dessa data”. Classificando mesmo a fábrica de hidrogénio como “o maior projeto industrial em Portugal desde o 25 de Abril”, Galamba assegurou que a construção “nunca começará antes de 2021”. Recentemente, o Ministério do Ambiente admitiu que ambiciona que “as primeiras unidades de eletrolisadores entrem em operação em 2022”.

E como vai ser financiada?

O Governo português pretende que o consórcio de empresas holandesas e portuguesas envolvido na construção da fábrica possa beneficiar de financiamento da União Europeia.

Numa entrevista ao Observador em fevereiro deste ano, João Galamba destacou que o objetivo é que o projeto seja considerado pela Comissão Europeia como um IPCEI (sigla inglesa para Projeto Importante de Interesse Comum Europeu), o que lhe permitirá ter acesso a fundos mais relevantes ligados à inovação. “O Governo quer garantir que este projeto existe em Portugal, mas quem o concretiza são as empresas”, alertou o secretário de Estado.

“Se este projeto for considerado um IPCEI, cada subprojeto terá acesso a fundos europeus, geridos por Portugal e, sobretudo, pela própria Comissão Europeia. Portugal e Holanda estarão preparados para apresentar uma candidatura, mas depois cabe à empresa ou consórcios de empresas”, sublinhou Galamba, recordando que o financiamento do projeto poderá também passar pelo Banco Europeu de Investimentos (BEI), “que dá grande prioridade ao hidrogénio”.

Noutra entrevista, ao Eco, Galamba chegou a pôr em cima da mesa a possibilidade de o projeto — caso seja considerado um IPCEI — ser “financiado a 100%” pelo Innovation Fund.

No que toca a valores, no início do ano chegou a ser noticiado que a central de hidrogénio implicaria um investimento de 3,5 mil milhões de euros. Na Estratégia Nacional para o Hidrogénio, aprovada em maio, o Governo fixou o valor de 2,85 mil milhões de euros para o investimento base associado ao projeto.

No mesmo documento, o Governo diz-se confiante na capacidade do projeto e que “a abrangência e a robustez industrial do projeto de Hidrogénio em Sines para a concretização dos objetivos da UE, vão ao encontro dos requisitos do estatuto IPCEI, já que o reforço da cooperação transfronteiriça e regional permitirá reduzir os preços de acesso à transição para as energias limpas, entre outras repercussões positivas no mercado interno e na sociedade Europeia”.

O que é a estratégia nacional para o hidrogénio?

A Estratégia Nacional para o Hidrogénio (EN-H2) é um documento de quase 100 páginas aprovado em maio deste ano pelo Governo com o objetivo de promover o recurso ao hidrogénio como fonte e armazenamento de energia e como matéria-prima para uma indústria mais sustentável. O documento encontra-se ainda em consulta pública, mas já é possível perceber, através da versão de trabalho, quais são os principais objetivos estratégicos do país neste âmbito. Sines é o projeto central para impulsionar o hidrogénio no país, mas a estratégia nacional vai além dele.

Até 2030, o Governo espera que a produção de hidrogénio mobilize investimentos de até 7 mil milhões de euros. A EN-H2 enquadra-se num outro documento, de âmbito mais abrangente, que detalha os objetivos nacionais no que toca à política ambiental para a próxima década — o Plano Nacional Energia e Clima 2021-2030. De acordo com esse plano, o país pretende reduzir, até 2030, as emissões de gases com efeito de estufa entre 45% e 55% (um passo rumo ao objetivo assumido nas Nações Unidas de alcançar a neutralidade carbónica até 2050).

Até ao final da próxima década, de acordo com os grandes objetivos da EN-H2, o Governo quer que 5% do consumo final de energia em Portugal tenha origem no hidrogénio, bem como 5% do consumo no transporte rodoviário, 5% do consumo na indústria e 15% do injetado nas redes de gás natural. O Governo prevê ainda que em 2030 existam em território nacional entre 50 e 100 postos de abastecimento de H2 e que a produção de hidrogénio no país permita reforçar a indústria do gás natural ao ponto de reduzir em entre 300 e 600 milhões de euros as importações de gás natural. No total, o Governo prevê gastar até 900 milhões de euros em apoios ao investimento e à produção de hidrogénio em Portugal.

De acordo com o comunicado do Governo a propósito da aprovação da EN-H2, o objetivo da estratégia é “promover a introdução gradual do hidrogénio, enquanto pilar sustentável e integrado, numa estratégia mais abrangente de transição para uma economia descarbonizada”.

A estratégia coloca a central de Sines como “projeto âncora à escala industrial” para fomentar a produção de hidrogénio em Portugal, mas inclui — embora sem detalhes — outros objetivos.

Primeiro, a “descarbonização do setor dos transportes”: o Governo diz querer “promover e apoiar o hidrogénio e os combustíveis sintéticos produzidos a partir de hidrogénio, em complemento com a eletricidade e os biocombustíveis avançados”. A ideia é o hidrogénio contribuir como “solução para alcançar a descarbonização deste setor”.

O hidrogénio deverá também assumir um papel preponderante na indústria nacional, por representar “uma oportunidade para a descarbonização de muitos subsetores”, como a “metalúrgica, química, extrativa, vidro e cerâmica, cimento”.

Por fim, a estratégia prevê a criação de um “laboratório colaborativo para o Hidrogénio”, que seja uma “referência a nível nacional e internacional” para desenvolver investigação “em torno das principais componentes relevantes da cadeia de valor do hidrogénio, e que potencie o desenvolvimento de novas indústrias e serviços, alicerçada em recursos humanos altamente qualificados”.

E a nível europeu, o que vai ser feito?

A estratégia portuguesa para o hidrogénio enquadra-se — e até se destaca — numa estratégia europeia: a Aliança Europeia para o Hidrogénio Limpo. A ideia desta aliança foi anunciada pela primeira vez em março, no âmbito da estratégia industrial europeia, como iniciativa destinada a “acelerar a descarbonização da indústria e manter a liderança industrial” da União Europeia.

De acordo com a declaração fundadora da aliança — que foi lançada já em julho —, o objetivo é que o hidrogénio seja progressivamente introduzido na produção de energia e na indústria da União Europeia de modo a contribuir para a neutralidade carbónica até 2050. E há metas concretas: até 2024, Bruxelas quer que exista na União Europeia a capacidade instalada para 6 gigawatts a partir de hidrogénio verde; em 2030, a UE espera que a potência gerada a partir de hidrogénio verde seja já de 40 gigawatts.

Uma primeira estimativa produzida pela indústria do setor a nível europeu prevê que, até 2030, sejam feitos investimentos na ordem dos 430 mil milhões de euros em toda a União Europeia em projetos relacionados com o hidrogénio verde. Os esforços de introdução do hidrogénio verde na rede energética europeia deverão ser coordenados por esta aliança, que junta os Estados-membros, a indústria, os sindicatos, a academia, as empresas tecnológicas, os investidores e organizações não-governamentais.

Portugal, e especialmente o projeto pensado para Sines, ocupa um lugar central na estratégia da UE. Até 2030, Portugal prevê construir eletrolisadores (os equipamentos responsáveis pela eletrólise, o processo sustentável de produção de hidrogénio) com capacidade para 2 gigawatts. Metade desta potência (1 GW) estará instalada na fábrica de Sines.

Na apresentação da aliança europeia, em julho, o secretário de Estado da Energia, João Galamba, que representou Portugal, afirmou que o país pretende lançar já este ano para financiar projetos de hidrogénio verde, com uma verba máxima de 40 milhões de euros. Galamba destacou que a ideia é que estes concursos se repitam anualmente até 2030, o que poderá representar uma verba de 400 milhões de euros investidos por Portugal em projetos de hidrogénio verde só nestes concursos.

Galamba adiantou que Portugal está disponível a ir mais longe na aposta no hidrogénio verde e a “comprometer-se com metas de produção mais ambiciosas que satisfaçam a procura europeia” se a aliança europeia for capaz de “criar condições para o transporte de longa distância e para a comercialização do hidrogénio”.

O Governo já recebeu 74 candidaturas a projetos para a produção de hidrogénio verde, num total de 16 mil milhões de euros. Estes projetos vão ser analisados por um comité especializado.

Porque é que este documento originou polémica?

Nas semanas seguintes à sua aprovação, a Estratégia Nacional para o Hidrogénio foi alvo de diversas críticas, com origem quer no setor ambientalista quer numa série de personalidades portuguesas.

A associação ambientalista Zero afirmou que a estratégia ficou “aquém” do objetivo de acelerar a descarbonização da economia portuguesa por manter uma “ligação demasiado forte” ao gás natural. Embora reconhecendo que o documento é um “contributo relevante” para a transição energética, os ambientalistas lamentam que a visão para o hidrogénio esteja ainda associada a usos pouco sustentáveis.

“Queimar hidrogénio numa central térmica ou em equipamentos domésticos em casa é, como princípio e nas condições atuais, errado, e não é uma solução de futuro por razões de eficiência comparativamente com o recurso a eletricidade 100% renovável”, diz a associação ambientalista, num longo texto em que aponta várias críticas à estratégia e deixa 15 tópicos relativamente aos quais entende que é necessário fazer alterações.

Mas a face mais visível da crítica à EN-H2 surgiu do manifesto “Tertúlia Energia”, assinado por personalidades como Abel Mateus, Mira Amaral, Henrique Neto ou Ribeiro e Castro, a que se juntam diversos engenheiros, professores catedráticos e especialistas em energia. O manifesto propõe-se expor “os erros da Estratégia Nacional para o Hidrogénio” e aponta as “muitas incertezas do ponto de vista tecnológico” e acusa o Governo de “apostar em tecnologia emergentes e muito arriscadas para armazenar eletricidade à custa dos consumidores”.

O manifesto teve um impacto tal que o secretário de Estado da Energia, João Galamba, entrou na discussão para mostrar a sua “total perplexidade” com o documento.

“O manifesto é um manifesto anti-hidrogénio, anti-eólicas, anti-solar, anti-Europa e anti-fundos europeus. É colocar Portugal como uma espécie de Coreia do Norte, à margem das fontes de financiamento”, afirmou João Galamba durante uma conferência virtual organizada pela Ordem dos Engenheiros. “Seria uma profunda irresponsabilidade dizer não a todo o quadro de fundos da União Europeia.”

Galamba lamentou ainda que “engenheiros reputados do país não percebam” os benefícios de investir no hidrogénio verde e afirmou que “a descarbonização não é um devaneio do Governo português”.

Quais são os argumentos contra e a favor?

O manifesto “Tertúlia Energia” aponta vários argumentos contra a estratégia portuguesa para o hidrogénio verde:

Em primeiro lugar, as “ muitas incertezas do ponto de vista tecnológico ” e o facto de as aplicações do hidrogénio serem ainda — e “nos próximos vinte anos” — as “mais caras”. Para os subscritores do manifesto, a estratégia “ mantém as graves consequências do regime da Produção em Regime Especial , que apoiou precocemente tecnologias renováveis intermitentes e imaturas, continuando a apostar em tecnologias emergentes e muito arriscadas para armazenar eletricidade à custa dos consumidores”.

Os subscritores apontam também argumentos técnicos. Afirmam, por um lado, que ainda só existem protótipos de 5 megawatts “ capazes de produzirem hidrogénio com pureza suficiente para abastecer células de combustíveis ” — “muito abaixo” do 1 gigawatt previsto para Sines.

Por outro lado, é também argumentado que “ não tem racionalidade económica investir na produção de hidrogénio a partir da eletrólise da água alimentada por renováveis intermitentes pelo menos nos próximos dez anos ”, uma vez que tudo indica que o hidrogénio verde deverá ter um custo de entre 5 e 7,5 euros por quilograma (contra os 1,5 euros por quilograma do atual hidrogénio cinzento).

O manifesto ataca também a estratégia económica de substituir as importações de gás natural pela produção de gás natural em território português com recurso ao hidrogénio verde. “Para um pequeno País de economia aberta não faz qualquer sentido uma estratégia de substituição de importações, e mesmo assim só teria mérito se reduzisse o custo para o utilizador final”, dizem, argumentando que “ o consumidor final verá a sua fatura do gás subir entre 15 e 30% ”.

Além de tudo isto, o manifesto explora a confusão entre o hidrogénio usado em combinação com outros gases para aquecimento e o hidrogénio destinado a pilhas de combustível para veículos, para destacar “ o grau de imaturidade tecnológica ”.

Por outro lado, os subscritores do manifesto afirmam que há vários custos associados à produção do hidrogénio que não foram tidos em conta pelo Governo, designadamente os associados à água usada (que tem de ser tratada antes do processo) e ao transporte para as cavernas de armazenamento .

“Não podemos repetir o maior erro na introdução maciça das renováveis na década dos anos 2000 que foi o investimento em tecnologias que ainda estavam imaturas. Entrar na economia do hidrogénio em força como o Governo pretende é repetir, com custos ainda mais elevados, esse erro ”, resume o manifesto.

Já no texto da Zero, os ambientalistas apontam algumas preocupações ambientais — nomeadamente no que toca ao excessivo enfoque do uso do hidrogénio na produção de gás natural — e também na exportação: “Muito antes de pensar em exportar hidrogénio é necessário utilizá-lo de modo a suprimir a utilização de combustíveis fósseis no território nacional”.

Em resposta a estes argumentos, o Governo replicou, essencialmente, no que toca às questões económicas:

No Twitter , João Galamba rejeitou o argumento da incerteza e do risco do investimento, salientando que o financiamento será oriundo dos fundos europeus. “Quando se perceber que os fundos europeus e o BEI só financiam aquilo que 30 personalidades consideram ser um erro e um delírio, e que haverá fortes penalizações para quem não cumprir essa agenda, gostaria imenso de perceber que novo manifesto escreveriam essas 30 personalidades”, escreveu o secretário de Estado com a pasta da energia.

Quando se perceber que os fundos europeus e o BEI só financiam aquilo que 30 personalidades consideram ser um erro e um delírio, e que haverá fortes penalizações para quem não cumprir essa agenda, gostaria imenso de perceber que novo manifesto escreveriam essas 30 personalidades — Joao Galamba (@Joaogalamba) July 9, 2020