Uma máquina fotográfica ou um smartphone?

Se conhece os produtos da Huawei, conhece a razão do burburinho que a marca cria na indústria da tecnologia a cada novo lançamento. Atualmente, as novidades mais populares são o smartphone Huawei P30 Pro, os auriculares sem fios Huawei FreeBuds 3 e os relógios inteligentes Huawei Watch GT 2 e ainda a pulseira inteligente Huawei Band 4. Fomos conhecer estes quatro equipamentos que, apesar de muito diferentes entre si, são soluções integradas que se complementam, para um dia a dia mais fácil, em que a tecnologia está presente em todos os momentos, apenas para os tornar melhores.

Os dois. É redutor chamar ao Huawei P30 Pro “smartphone” porque as câmaras fotográficas (sim, plural, são quatro!) são melhores que muitas máquinas, mas as outras características fazem deste aparelho muito mais que um “cameraphone”.

Qual o nível de qualidade da câmara?

O sistema de 4 câmaras da Leica conta com uma objetiva de SuperZoom, uma câmara Super Sensing de 40 MP, uma objetiva ultra grande angular de 20 MP e uma câmara HUAWEI TOF. Isto significa que, de dia, as imagens são muito boas, mas, à noite, são realmente acima da média: a forma como o P30 Pro absorve luz permite fazer fotos e vídeos de alta qualidade em ambientes escuros. O Huawei P30 Pro faz ainda zoom capaz de ampliar até 50 vezes, tendo um estabilizador ótico de imagem, que ajuda a fixá-la.

Como se porta a bateria?

Além de o seu carregador Huawei SuperCharge de 40W permitir que a bateria vá dos 0% aos 70% em meia hora, o Huawei P30 Pro pode servir para carregar outros dispositivos. Basta pousar o equipamento em cima do Huawei P30 Pro, com este modo ativado, para alimentar a bateria de telefones (mesmo de marcas concorrentes), máquinas de barbear e até escovas de dentes elétricas, desde que estes gadgets suportem carregamentos sem fios.

Para quem são indicados?

É o acessório ideal para quem fala muito ao telemóvel e para quem adora ouvir música. Estes phones do futuro são wireless e têm uma forma tão confortável quanto estável. Com uma autonomia que vai até 20 horas, os Huawei FreeBuds 3 não deixam ficar mal quem não pára em casa: carregam sem fios e de forma ultra rápida, para além do tradicional carregamento USB. A caixa pode simplesmente ser colocada numa base de carregamento sem fios ou no smartphone Huawei para um carregamento inverso.

Quão bom é o som?

Os FreeBuds foram desenhados para “cancelar” o ruído do ambiente, capturando e minimizando ao mínimo e em tempo real o ruído de fundo, à medida que ele vai mudando. É por isso que, seja no metro, num restaurante barulhento ou numa praia ventosa, as vozes e as músicas permanecem cristalinas.

É um conectável?

Sim, é uma pulseira inteligente que melhora toda a experiência de conexão entre equipamentos, e permite aceder a notificações de mensagens ou telefonemas, monitorizar a frequência cardíaca durante o sono (e identificar seis tipos de problemas de sono), escolher e acompanhar nove modos de exercício físico – e oferecer resultados detalhados como frequência cardíaca, passos, distância, velocidade, calorias e muito mais. A Huawei Band 4 encaixa-se nos carregadores USB gerais e, com um carregamento, a bateria dura mais de seis dias. Há ainda mostradores deste relógio em diferentes estilos – desportivos, desenhos animados, inteligência e alta tecnologia – para o dispositivo se adaptar ao gosto de cada utilizador.

Quão smart é este watch?

É o último grito dos smartwatches. Graças ao processador duplo e a um sistema de baixo consumo de energia, o Huawei Watch GT 2 tem uma bateria de longa duração. A tecnologia de monitorização de frequência cardíaca permite uma medição mais eficiente, precisa e em tempo real. O relógio é ainda capaz de identificar problemas comuns relacionados com o sono e oferecer mais de 200 sugestões para dormir melhor.

É um companheiro de treino?

Mais que um companheiro, é um Personal Trainer. Do nível introdutório ao mais avançado, este relógio conta com um Treinador Pessoal que orienta e dá feedback em tempo real. O Huawei Watch GT 2 é capaz de dar uma avaliação profissional do treino, contando calorias queimadas, frequência cardíaca, distância 3D, subida e descida acumulada e muito, muito mais.

É para homem ou para senhora?

É para quem quiser! Vem em três versões para homem, ou para quem prefere mostradores mais robustos As versões Sport, Classic e Elite, com um mostrador de 46mm, e as versões Sport, Classic e Elegant, com apenas 42mm, indicado para pulsos mais femininos. Para o relógio se adaptar ao estilo de cada um, há vários tipos de mostradores para selecionar e personalizar – dos digitais aos tradicionais – e ainda uma série de braceletes de diferentes cores e materiais, que se trocam facilmente, sem recorrer a ferramentas.