1 O que são Pessoas Altamente Sensíveis (PAS)? As pessoas altamente sensíveis têm uma capacidade sensorial muito apurada. Por outras palavras: têm uma recetividade aos estímulos que lhes chegam através dos sentidos muito maior do que a generalidade das pessoas. “Costumam apresentar uma sensibilidade acima da média a ruídos, cheiros, sabores, contacto com a pele e também aos estados emocionais dos outros”, diz o psicólogo clínico Henrique Pereira. Isso não significa, esclarece o professor catedrático do Departamento de Psicologia e Educação, da Universidade da Beira Interior, que as PAS recebam mais informação do que as outras pessoas, mas antes que esta informação é menos filtrada. Por isso apercebem-se de todos os detalhes. “O sistema nervoso das PAS opera de forma distinta, o que as torna particularmente suscetíveis, tanto ao nível emocional, quanto sensorial.” A alta sensibilidade (AS) é uma característica que se supõe ser herdada e que é partilhada por cerca de 15% a 20% da população.

2 O que as distingue das outras pessoas? Há uma grande lista de características que distinguem as pessoas com alta sensibilidade das que não a têm. Algumas das mais importantes são a tendência para sentir ansiedade face a muitos estímulos; uma sensibilidade aumentada a certos tecidos ou materiais, a sons altos, a luzes brilhantes intensas e a certas comidas ou temperos. São também pessoas com grande facilidade em intuir as emoções e humor dos outros, que pensam muito, têm grande estabilidade emocional, grande imaginação ou criatividade, grande sentido de responsabilidade pessoal e são muito metódicas. Além disso, evitam o conflito e a crítica, têm tendência para ser introvertidas e requerem atividades profundas e significativas, quer no trabalho, quer nas relações.

3 Como saber se é uma PAS? Henrique Pereira refere que uma resposta positiva à maioria das oito perguntas seguintes é indicativa de PAS: Sente-se facilmente sobrecarregado/a por estímulos intensos, como luzes brilhantes, cheiros fortes, tecidos grosseiros ou sirenes nas proximidades? Fica agitado/a quando tem muito para fazer em pouco tempo? Faz questão de evitar filmes e programas de TV violentos? Durante dias de atividade mais intensa, sente necessidade de se retirar para a cama ou para um quarto escuro ou algum outro lugar onde tenha privacidade e alívio da situação? É prioritário para si organizar a sua vida de modo a evitar situações que o/a perturbem ou sobrecarreguem? Dá conta ou aprecia cheiros ou aromas delicados ou finos, gostos, sons ou obras de arte? Tem uma vida interior rica e complexa? Quando era criança, os seus pais ou os seus professores viam-no/a como uma criança sensível ou tímida?

4 E estes sinais são diferentes nas crianças? Sim, podem ser diferentes nas crianças. "Uma criança altamente sensível tem tendência a responder à hiperestimulação com desregulação e ansiedade." Por causa da grande empatia que sentem, as crianças com alta sensibilidade reagem por vezes com timidez ou inibição ao ambiente à sua volta, o que "pode acontecer devido à necessidade de processarem as suas emoções cautelosamente." Como o sistema nervoso central das crianças é mais imaturo do que o dos adultos, as crianças altamente sensíveis, podem reagir intensamente, "por exemplo, com choro intenso ou birras, quando estão frustradas", tendo ainda "dificuldades em dormir depois de uma atividade intensa, a sensação de serem incompreendidas, ou não ver o mundo como os outros veem". Assim, é importante que os pais tentem criar um ambiente que diminua o stress a que estão sujeitas quando têm muitos estímulos ou estímulos muito intensos.

5 Que dificuldades podem estar associadas a esta característica? Como uma PAS absorve muito mais informação que as outras pessoas, sente-se facilmente sobrecarregada ou “esmagada pela realidade”. Em consequência, explica o psicólogo, costuma ser mais vulnerável ao stress, cansar-se mais depressa, ter mais dificuldades em estabelecer e manter os seus limites, além de ter uma tolerância menor à dor, entre outras características. Henrique Pereira refere que a nossa cultura tende a valorizar um tipo de personalidade extrovertido, forte e competitivo, pelo que uma pessoa com alta sensibilidade muitas vezes sente-se isolada ou não valorizada. Há uma pressão social para “não ser tão sensível”, o que pode levar a uma sensação de inadequação ou de inferioridade.

6 Ser-se uma PAS está associado a maior risco de doença mental? Sim. “Está demonstrado que uma PAS tem 25% mais de probabilidade de apresentar perturbações de ansiedade, depressão e burnout emocional do que uma pessoa não-PAS, resultantes da exposição prolongada ou excessiva à hiperestimulação”, esclarece Henrique Pereira. “A alta sensibilidade é, em si mesma, uma característica neutra, mas o modo como é socialmente interpretada irá influenciar a autoimagem das pessoas altamente sensíveis.” Isso significa, na prática, que uma PAS precisa de aprender a proteger-se do stress desnecessário.