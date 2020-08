Qual a polémica em torno dos números?

O Instituto Nacional de Estatística (INE) contabilizava, em junho, 350 mil desempregados. Mas, para a CGTP, os dados oficiais “não refletem o grande aumento verificado“. Porque “muitos desempregados não são assim classificados” pelo INE por “não fazerem diligências para procurar emprego, um fenómeno que tem atualmente maior relevância devido às restrições à mobilidade associadas à pandemia ocorridas”.

Os números do INE não batem certo com os do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), que, no mesmo mês, contabilizou 406 mil inscritos nos centros de emprego, valor que subiu para os 407 mil em julho.

O líder do PSD, Rui Rio, considera os dados do desemprego, tanto do INE, como do IEFP, “uma incógnita“. No final de julho disse que a taxa de desemprego de 7% calculada pelo INE não coincide com a realidade, que é “muito pior“. E voltou, em agosto, a questionar os números, desta vez do IEFP. “A realidade é de certeza pior do que os 407 mil desempregados anunciados“.

Afinal, quem é que o INE considera desempregado?

Para apurar o número de desempregados, o INE procede a um inquérito (o “Inquérito ao Emprego”) a uma amostra, com perguntas sobre uma determinada semana (a chamada “semana de referência”). Os resultados são estimativas com um erro de amostragem associado e são considerados “oficiais” — podendo ser usados na comparação com outros países.

Para o INE, um desempregado é uma pessoa com idade entre os 15 e os 74 anos que, no período de referência, preenchia, simultaneamente, os seguintes requisitos: