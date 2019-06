O que é o 5G?

Pergunta 1 de 5

A sigla 5G designa a quinta geração de redes de comunicações móveis. Muito mais do que uma simples evolução, a nova tecnologia promete um impacto sem precedentes nas nossas vidas. O 5G vai permitir a conectividade de inúmeros objetos à internet e entre si. Já não se trata apenas de conectar pessoas, mas também de permitir o controlo de máquinas, dispositivos e objetos utilitários do nosso dia-a-dia.

Tudo começou com a primeira geração de comunicações móveis, o 1G, que servia apenas para a transmissão de voz e ficou marcada pela possibilidade de usar um telefone sem fios no automóvel ou qualquer outro lugar. O 2G introduziu o SMS (do inglês Short Message Service, ou seja, Serviço de Mensagens Curtas) e o correio de voz, conhecido por Voice Mail. A mudança para o 3G veio permitir velocidades de rede mais elevadas, tornando possível a videochamada e a visualização de conteúdos em streaming, apesar da lentidão e instabilidade das primeiras ligações. Com o 3G nasceram os smartphones e o mercado das apps, com uma variedade crescente de aplicações cujo desenvolvimento viria a ser potenciado pelo 4G que, graças a taxas de transmissão de dados ultrarrápidas, criou as condições para o desenvolvimento dos dispositivos e serviços conectados.

Com níveis de desempenho e eficiência superiores às tecnologias atuais, o 5G abre caminho para um quotidiano tecnológico mais simples, instantâneo e imersivo.