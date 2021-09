O que são terapias celulares? E as terapias celulares CAR-T?

O sistema imunitário é, dito de uma forma muito simples, o mecanismo de defesa do nosso organismo contra as mais variadas ameaças, sejam vírus, bactérias, parasitas, células tumorais, entre outros. Composto por uma rede complexa de células e proteínas, é responsável por detetar, atacar e destruir esses microrganismos e células potencialmente prejudiciais à nossa saúde. Tirando partido deste sistema nobre do nosso organismo, a terapia celular é um método individualizado que trata algumas doenças oncológicas, através da transferência de células vivas e intactas com o potencial para travar o avanço de uma doença ou até curá-la. É o resultado de muitos anos de investigação, tendo começado em 1960 com a descoberta de que as células tumorais produziam antigénios (substâncias estranhas ao nosso organismo que levam à formação de anticorpos específicos, capazes de as neutralizar).

Falando especificamente das terapias celulares CAR-T (Chimeric antigen receptor ou recetor de antigénio quimérico dos linfócitos T), estas são concebidas para melhorar a capacidade que o nosso sistema imunitário tem no combate ao cancro. Neste método, é feita uma recolha de sangue do próprio doente e separados os glóbulos brancos (linfócitos T) dos restantes componentes. Os linfócitos T são depois modificados em laboratório onde lhes é adicionado este recetor (CAR), que lhes dá a capacidade de atacar de forma mais agressiva e eficaz as células cancerígenas. Um dos objetivos futuros é que possam ser utilizadas células de dadores para fazer este tipo de tratamento, algo que está neste momento a ser alvo de investigação pela comunidade científica.

Como funcionam as terapias celulares CAR-T?

Para compreender como atuam as terapias celulares CAR-T é necessário saber, em primeiro lugar, como funciona o nosso sistema imunitário. Quando um corpo estranho entra em contacto com o organismo, o sistema imunitário é capaz de reconhecê-lo graças aos antigénios que se encontram na superfície dessas substâncias invasoras. Os glóbulos brancos (linfócitos T) têm as suas próprias proteínas, os chamados recetores, que se ligam a esses tais antigénios, ajudando outros componentes do sistema imunitário a destruí-los. É assim que eliminam microrganismos que nos podem causar doença. Para cada antigénio, há um recetor específico, tal como para cada cadeado há apenas uma chave capaz de abri-lo. Também as células cancerígenas têm os seus próprios antigénios, mas se as nossas células imunitárias não tiverem os recetores certos, não vão ser capazes de se ligar às células tumorais e ajudar o nosso organismo a destruí-las.

Nas terapias celulares CAR-T, as células T modificadas são administradas ao doente e quando entram em contacto com os antigénios específicos conseguem destruí-las de forma mais eficaz.

Como são fabricadas e administradas aos doentes as terapias celulares CAR-T?

Nas terapias celulares CAR-T, não há dois medicamentos iguais. Uma vez que são utilizadas as células do próprio doente para “fabricar” o tratamento, este acaba por ser individualizado e concebido para determinada pessoa.

Os medicamentos de terapia celular CAR-T diferem uns dos outros em termos de: