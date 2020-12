Estávamos no dia 9 de novembro quando a notícia chegou: a vacina produzida pela Pfizer e BioNTech contra a Covid-19 tinha 90% de eficácia, resultados preliminares recolhidos na fase três dos ensaios clínicos. Uma percentagem que até aumentou nove dias depois, no dia 18, passando a vacina a ter 95% de eficácia.

Desde aí, o nome das duas farmacêuticas passou a estar no léxico do quotidiano: aumentaram a popularidade, as ações (só as da BioNTech aumentaram 258%), mas também o mediatismo e a desinformação. Um dos casos está relacionado com o fundador e CEO da empresa alemã, Uğur Şahin.

O médico e físico de 55 anos tem sido uma das caras desta vacina. Com origem turca — Şahin nasceu na Turquia —, viveu praticamente toda a vida na Alemanha, onde criou uma carreira de sucesso — é mesmo um dos 100 alemães mais ricos. Mas as origens turcas têm sido exploradas, erradamente, através de uma fotografia que acompanha vários posts partilhados recentemente no Facebook, um dos quais atingiu mais de 44 mil visualizações e 1000 partilhas. Será Uğur Şahin a pequena criança vestida de amarelo na fotografia abaixo?

A fotografia: quem, quando e onde?

A fotografia em questão é esta e mostra uma família de seis pessoas. Muito partilhada, traz na legenda que a criança à direita, de amarelo, seria Uğur Şahin, tentado mostrar um dos lados positivos das migrações. Neste caso, de acordo com a legenda, esta família turca, que seria a de Şahin, teria chegado à Alemanha há 50 anos. Mas será verdade?

É falso que o pequeno rapaz de amarelo seja o fundador da BioNTech e a história por detrás da fotografia ajuda-nos a compreender porquê. A foto em questão é da autoria da fotografa alemã Candida Höfer. Foi tirada em 1979 e pertence à coleção “Turks In Germany” (Turcos na Alemanha). Neste momento, faz parte da coleção do Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, em Espanha.

Tendo Şahin nascido em 1965, significa que tinha 14 anos em 1979, quando foi tirada a fotografia de Candida Höfer. Não sabendo a idade da criança da foto, parece pouco provável que o pequeno rapaz de amarelo da imagem tenha 14 anos. Mas se nesse caso haverá o benefício da dúvida, outras respostas podem ajudar.

Em agosto deste ano, uma conta de Twitter dedicada à história da diáspora turca partilhava esta mesma fotografia. No dia 15 de agosto, ainda longe de uma vacina, a DiasporaTürk escrevia “Nova casa, novas esperanças”, com a imagem e créditos da mesma: 1975, Düsseldorf, Sobreviventes das Migrações, Candida Höfer.

Yeni ev, yeni umutlar… ????

(1975-Düsseldorf, Göçüp Kalanlar, Candida Höfer) pic.twitter.com/g4Png3h7l7 — DiasporaTürk (@diaspora_turk) August 16, 2020

No dia seguinte, chegavam novas informações sobre a fotografia, partilhadas também pela conta DiasporaTürk. O neto da família terá visto o tweet e fez chegar outros dados: a família representada é oriunda da cidade turca de Aksaray, tendo chegado à cidade de Düsseldorf em 1975.

Estas informações não batem certo com aquela que é a história de vida conhecida de Uğur Şahin: de acordo com o canal de televisão alemão RTL, a família do médico é oriunda da cidade de İskenderun e não de Aksaray. As duas cidades estão mesmo distanciadas por quase 400 quilómetros.

Para além disso, de acordo com a mesma fonte, Şahin e a família terão chegado à Alemanha em 1969, tinha o agora cientista apenas 4 anos de idade. Segundo as informações da DiasporaTürk, só em 1975 se terão reunido na Alemanha todos os elementos da família da foto — portanto, seis anos depois da chegada de Şahin ao país. Também o destino foi diferente: enquanto o agora cientista foi para Colónia, a família da imagem estabeleceu-se em Düsseldorf.

1975 yılında eşini ve dört çocuğunu da Düsseldorf’a getirmeye karar vermiş. Bir erkek ve bir kız çocuklarını ise köyde bağa bahçeye ve ev işlerine bakmaları için Aksaray’da bırakmışlar. Anne, hemen geri döneceklerini söylese de Almanya hikayesi bir ömür boyu sürmüş… — DiasporaTürk (@diaspora_turk) August 17, 2020

Ainda de acordo com esta conta de Twitter, com informações dadas pelo neto da família da fotografia, a tal criança de amarelo ter-se-á tornado um “mestre de nivelamento” e não o fundador de uma das maiores farmacêuticas do país.

Conclusão

A teoria de que Uğur Şahin, CEO da BioNTech e produtor da vacina contra a Covid-19, é a criança vestida de amarelo que aparece numa foto de uma família turca emigrada na Alemanha há 50 anos é falsa. A fotografia em questão é da autora Candida Höfer e foi captada em 1979, quando Şahin tinha 14 anos. Para além disso, de acordo com a conta de Twitter DiasporaTürk, a família da fotografia chegou à Alemanha seis anos depois da de Şahin e instalou-se numa cidade diferente. Também a cidade turca de origem das duas famílias não é a mesma.

