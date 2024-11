Uma imagem publicada em março deste ano na rede social Threads e também no Instagram — e que foi, entretanto, amplamente partilhada — mostra uma alegada colisão grave entre duas Cybertrucks da Tesla. Uma das primeiras partilhas refere que a fabricante de carros elétricos, detida pelo magnata Elon Musk, vai retirar do mercado 3.878 veículos deste modelo, por causa de um defeito no acelerador. A alegação deixa implícito que terá sido esse suposto defeito o responsável pelo acidente que se vê na imagem.

As Cybertrucks são um modelo estilo pickup futurista, lançado pela Tesla no final de 2023, e, até ao momento, só são comercializadas nos Estados Unidos e no Canadá.

O carro tem estado envolvido em algumas polémicas: a marca apresenta-o como sendo praticamente “indestrutível” e “à prova de bala” e Elon Musk defende que as Cybertrucks são “mais seguras do que outras carrinhas”, tanto para condutores como para peões. Mas, num ano — desde que foi lançado em novembro de 2023 — os donos destes modelos já reportaram vários problemas.

Além disso, o carro não corresponde às normas de segurança impostas pela União Europeia. “Esperamos que a Tesla não traga este veículo para a Europa. Um veículo com estas dimensões, potência e enorme peso será letal para peões e ciclistas em caso de colisão”, afirmou em comunicado o Conselho Europeu de Segurança dos Transportes, organização sem fins lucrativos com sede em Bruxelas, citado pela Reuters.

Apesar disto, a imagem partilhada não é real. A publicação original foi feita a 27 de março de 2024 pelo utilizador SHL0MS que partilha na sua conta várias imagens geradas a partir de Inteligência Artificial, como a de uma colisão entre um avião e uma Cybertruck, através da plataforma Midjourney.

Conclusão

Não é verdade que a imagem amplamente partilhada mostra um acidente real entre dois veículos da Tesla. A colisão entre duas carrinhas Cybertruck da fabricante de carros elétricos foi criada com recurso a inteligência artificial e a conta do autor da publicação tem várias outras imagens geradas desta forma.

