Foi partilhada no Facebook uma tradução de uma alegada frase de Abraham Lincoln. A suposta citação, “Quer conhecer o caráter de uma pessoa? Dê-lhe poder”, há muito que é atribuída ao 16.º Presidente dos Estados Unidos da América, mas não existe qualquer evidência de que tenha sido dita ou escrita por Lincoln.

Segundo o site de fact-checking Snopes, que investigou a origem da frase, esta é atribuída há quase um século a Abraham Lincoln, Presidente dos Estados Unidos de 1861 até 1865, quando foi assassinado. Ao longo dos anos, diferentes versões foram sendo publicadas em colunas de jornais e citadas publicamente, incluindo por membros do Senado norte-americano. Em 2017, a escritora J.K. Rowling partilhou-a no Twitter em jeito de comentário a um tweet do então Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Não existe, no entanto, qualquer prova de que a citação seja de Lincoln. O que parece ser mais provável é que se trate de uma frase dita por outra pessoa sobre o Presidente norte-americano. Com o passar do tempo, tema e autor foram misturados, passando a ser atribuída a Lincoln.

De acordo com o Snopes, a versão original da frase foi proferida pelo advogado, escritor e orador norte-americano Robert Ingersoll, em Washington D.C., a 16 de janeiro de 1883. Uma notícia da intervenção de Ingersoll publicada no Wisconsin State Journal refere que o advogado terá dito as palavras atribuídas a Lincoln quando apresentava um outro orador, que ia dar uma palestra sobre antigo Presidente. Segundo o jornal, Ingersoll terá dito: “Se querem descobrir quem um homem é no seu interior, deem-lhe poder. Todos os homens conseguem subsistir à adversidade — apenas um grande homem consegue subsistir à prosperidade. A glória de Abraham Lincoln é que nunca abusou do poder”.

A mesma frase foi posteriormente incluída no terceiro volume das obras completas de Robert Ingersoll, editadas em 1902, três aos após a morte do orador. Surge também noutras coletâneas de discursos e ensaios. Durante décadas, foi atribuída corretamente a Ingersoll. A partir da década de 1930, o seu conteúdo começou a ser confundido com o seu alegado autor, passando a ser atribuída a Abraham Lincoln.

Foi também a esta conclusão que chegou Garson O’Toole, criador do site Quote Investigador, que investiga a origem das citações que circulam online. Na opinião de O’Toole, a citação teve de facto origem no discurso de Robert Ingersoll de 1883, mas a ideia transmitida — que a adversidade é difícil, mas a prosperidade é mais — não é inteiramente original, podendo ser rastreada até Thomas Carlyle. Em 1841, o escritor escocês escreveu, num texto sobre heroísmo, algo muito parecido: “Às vezes, a adversidade é dura para o homem; mas para cada homem que consegue subsistir à prosperidade, existem 100 que conseguem subsistir à adversidade”.

“A citação sob investigação usou a mesma palavra-chave, “adversidade”, e fez ecoar parcialmente a observação de Carlyle”, concluiu Gason O’Toole.

Conclusão

Não existe qualquer evidência de que a citação tenha sido dia ou escrita por Abraham Lincoln. A explicação mais provável é que se trata de uma frase dita pelo orador norte-americano Robert Ingersoll sobre Lincoln que, com o passar do tempo, foi atribuída ao Presidente dos Estados Unidos. Garson O’Toole, criador do site Quote Investigador, lembra, no entanto, que a ideia transmitida por Ingersoll não é inteiramente original. O escritor escocês Thomas Carlyle escreveu palavras muito semelhantes em 1841.

