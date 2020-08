Joe Biden, candidato democrata às eleições presidenciais de novembro deste ano, foi alvo de uma publicação viral nas redes sociais em Portugal. Num artigo do site “Acorda Portugal”, o autor acusa o ex-vice-Presidente dos EUA de ser “um pedófilo na Casa Branca”. Para isso, partilhou um vídeo que causa, supostamente, “uma certa inquietação sobre os movimentos físicos que Joe Biden, mais conhecido por ‘creepy Joe’ apresenta quando perto de crianças”. Atingiu as 11,8 mil visualizações e as 232 partilhas nas últimas semanas. Além de ser uma publicação onde são feitas acusação graves, sem provas, é também falsa.

Os candidatos presidenciais nos Estados Unidos da América são constantemente alvo de fake news na internet, numa campanha agressiva de ataques sucessivos, quer do lado republicano, quer do lado democrata. Desta vez, foi através de uma publicação que utilizou um spin que já dura há algum tempo, onde, através de fotografias, vídeos e memes, se construiu a teoria incriminatória de que Joe Biden é pedófilo. Existem até artigos que exploram esse rumor, como foi o caso de uma publicação de 2015 por parte da revista New York, onde se demonstra as “9 vezes que Biden sussurrou de forma estranha ao ouvido de mulheres”. Ou seja, estas acusações não são de agora.

No entanto, segundo o PolitiFact, que verificou estas alegações graves, não existe nenhuma evidência credível que suporte esta acusação. “Em mais de 40 anos de serviço público de Biden, não foi possível encontrar acusações formais, relatórios, detenções ou investigações que o implicassem em qualquer tipo de crime sexual envolvendo menores”, lê-se no artigo.

Estas acusações são, segundo o PolitiFact, uma das partes mais importantes da teoria da conspiração QAnon, ligada à alt right norte-americana, que sugere que existe uma espécie de “rede secreta de pedófilos adoradores de Satanás” que querem derrubar Donald Trump, como descreve o New York Times. Por outro lado, até o próprio filho de Donald Trump, Donald Trump Jr., recorreu ao Twitter para espalhar este rumor.

1. The 3 ???? emojis in the caption should indicate to anyone with a scintilla of common sense that I’m joking around.

2. If the media doesn’t want people mocking & making jokes about how creepy Joe is, then maybe he should stop the unwanted touching & keep his hands to himself? https://t.co/Jy98aq6yWD pic.twitter.com/Kcr9jdPSbC

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) May 16, 2020