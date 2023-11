Desde o início dos confrontos entre Israel e o Hamas, a 7 de outubro de 2023, as ruas das principais cidades europeias têm estado divididas entre as manifestações de apoio ao povo israelita e ao palestiniano. A tomada de posições extremadas estendeu-se, nas últimas semanas, a vários setores da sociedade, desde a política à cultura, sem esquecer o futebol.

Agora, uma publicação nas redes sociais alega que até o clube espanhol Atlético de Madrid se juntou às manifestações, ao permitir, durante um jogo em casa, que os adeptos estendessem uma enorme bandeira de apoio à Palestina ao longo de uma das bancadas do estádio. O post mostra um verdadeiro mar de gente com as cores do emblema madrileno, no que parece ser o Estádio Cívitas Metropolitano, sede do clube de futebol. Entre t-shirts, faixas e cachecóis axadrezados, uma bandeira de grandes dimensões destoa, chamando a atenção: as cores preto, branco, verde e vermelho que compõem a bandeira da Palestina.

Numa das publicações que mostram a suposta fotografia, um autor escreve que este exemplo “no estádio do Atlético de Madrid” também podia ser replicado “nos estádios portugueses para repudiar as atrocidades cometidas ao povo da palestina”, bem como a todos os “outros povos oprimidos em todo o mundo”. Termina com uma mensagem simples: “Pela paz, sim.” Outro autor é mais poupado nos considerandos, partilhando apenas a imagem e três emojis: os símbolos que representam as bandeiras de Espanha e da Palestina, divididas por um coração.

Importa primeiro perceber se esta é uma imagem real, até porque tudo parece indicar o contrário: desde a permissão de uma manifestação desta natureza num jogo público, à dimensão da bandeira que é levantada pelos adeptos, sem esquecer algumas características desta fotografia. Um olhar mais atento mostra detalhes típicos de uma imagem manipulada: por exemplo, os braços longos e deformados de algumas das pessoas representadas ou, ainda, as linhas irregulares que delimitam a grande área no relvado.

Mas vamos ao calendário, disponibilizado na página oficial do clube. Desde o início do conflito nas fronteiras israelitas, 7 de outubro, o Atlético de Madrid disputou sete partidas, quatro delas em casa, no Cívitas Metropolitano: a 8 de outubro, frente ao Real Sociedade; a 29 do mesmo mês, frente ao Deportivo Alavés; com os escoceses do Celtic a 7 de novembro; e, mais recentemente, a 12 de novembro, na receção ao Villarreal. Olhando para notícias ou fotografias de qualquer uma destas partidas, não encontramos vestígios ou referências a esta alegada manifestação pró-palestina (ainda que, na recepção ao Celtic, numa partida a contar para a Liga dos Campeões, os jogadores tenham usado braçadeiras pretas de apoio às vítimas do conflito). Em sentido contrário, os adeptos escoceses prestaram solidariedade para com o povo palestiniano na deslocação do Atlético ao terreno do Celtic, numa manifestação de apoio que pode valer à equipa da Escócia uma ação disciplinar da UEFA. Ainda assim, nenhum destes jogos contou com um protesto semelhante ao que é referido na publicação em análise.

Utilizando o Google Images, uma ferramenta de pesquisa da Google que permite pesquisar imagens em vez de palavras, percebemos também que a partilha mais antiga desta imagem surge numa conta de apoio ao Atlético de Madrid na rede social X, antigo Twitter, no dia 18 de outubro de 2023 — ou seja, menos de duas semanas depois do primeiro ataque do Hamas, que provocou uma escalada do conflito no Médio Oriente. A conta partilha conteúdo relacionado com a equipa espanhola, mas não parece ter qualquer filiação com o clube.

Contactado pelo Observador, o clube confirma que esta é uma publicação “falsa”, sublinhando que a fotografia partilhada se trata de “um desenho, não de uma imagem real”. “Não é o nosso estádio e emblema atual”, acrescenta na resposta enviada ao Observador, “nem sequer as t-shirts e bandeiras de apoio são reais (parecem ser da seleção da Croácia).”

A publicação em análise já foi, igualmente, desmentida em outros fact checkers internacionais, como os da Reuters e AFP.

Conclusão

Não é verdade que um jogo em casa do Atlético de Madrid tenha sido palco de uma manifestação pró-Palestina desta dimensão. Numa resposta enviada ao Observador, o clube madrileno desmente a veracidade da imagem partilhada, diz que na fotografia não está representado o estádio ou o emblema atuais da equipa espanhola. Não há, igualmente, registo de protestos semelhantes nas quatro partidas que o Atlético jogou em casa, desde o escalar do conflito entre Israel e o Hamas, no início de outubro. Tudo indica que a imagem tenha sido manipulada, ou através de uma ferramenta de edição de imagem, ou recorrendo a inteligência artificial.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.