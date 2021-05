O vídeo começou a circular nas redes sociais na mesma altura em que milhares de adeptos ingleses do Chelsea e do Manchester City se concentravam no Porto para assistir ao jogo da final da Liga dos Campeões. As imagens mostram dezenas de adeptos do clube londrino a entoar cânticos enquanto se reúnem à volta dos destroços de uma esplanada: debaixo de uma chuva de cerveja vêem-se mesas e cadeiras empilhadas e copos e garrafas espalhadas pelo chão. Com a legenda “Portugal de Cócoras # Vídeo no Porto”, as publicações sugerem que aquele momento ocorreu na cidade do Porto, no último fim de semana.

De facto, a passagem de adeptos dos dois clubes ingleses pelo Porto deixou marcas na cidade: em diversos vídeos partilhados nos últimos dias é possível assistir a autênticas cenas de pancadaria, muitas das quais tiveram as esplanadas dos bares como palco das agressões mútuas. E, também ali, houve mesas viradas de pernas para o ar e cadeiras usadas como arma de arremesso nos confrontos.

O balanço da realização do jogo no Estádio do Dragão, que deu o título ao Chelsea, faz-se com um agente da PSP ferido e dois adeptos britânicos detidos por agressões à polícia.

Mas, se há vários vídeos que mostram esses momentos de tensão, o excerto que está a ser partilhado e que é alvo desta verificação não reflete os episódios do último fim de semana. A cena passa-se no restaurante de Munique, em 2012, noutra final da Liga dos Campeões, quando a equipa londrina viajou até àquela cidade alemã para defrontar os alemães do Bayern — acabando por conquistar o troféu pela primeira vez na sua história.

Ahhhhhh man, just found this video from Munich, Germany ???????????????????????????????? pic.twitter.com/EZl8bCxbqE — Alfie (@AllfieNoah) January 24, 2016

“Não seria um dia de jogo fora sem uma escaramuça”, escreve o autor do tweet em que são partilhados vários vídeos da mesma cena. Num desses registos, o dono do restaurante chega mesmo a ser agredido por adeptos do Chelsea, enquanto verificava o nível de destruição provocado na esplanada.

Wouldn't be an away day without a scrap ladz pic.twitter.com/em3zbsHtOu — Alfie (@AllfieNoah) January 24, 2016

O mesmo vídeo que agora é partilhado como tendo sido filmado no Porto, entre os dias 29 e 30 de maio, já foi partilhado, portanto, há alguns anos no Twitter, como comprovam os tweets ainda disponíveis naquela rede social.

Conclusão

Sim, no último fim de semana, na cidade do Porto, houve distúrbios muito semelhantes aos que são visíveis no vídeo partilhado agora nas redes sociais. Mas, não, estas imagens não foram gravadas recentemente na cidade que foi palco da final da Liga dos Campeões: este caso aconteceu em Munique, há quase uma década, e também envolveu adeptos do Chelsea.

