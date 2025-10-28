Desde setembro circulam nas redes sociais publicações em que se alega que no Brasil os adultos que moram com os pais serão notificados pela Receita Federal em 2026 para o pagamento de um imposto. “Governo passará a notificar contribuintes que residem em imóveis de terceiros sem contrato formalizado ou sem declarar pagamento de aluguer”, lê-se em dezenas de posts nas redes sociais.

Os autores das publicações, que circulam no Facebook, Instagram e YouTube, dizem que as autoridades brasileiras vão cruzar dados das declarações de Imposto de Renda de jovens com mais de 24 anos que moram com os pais e os registos de imóveis. Caso os filhos não declararem que pagam um aluguer ou os pais que cobram um aluguer, serão notificados e poderão ter de pagar um imposto.

Trata-se de uma informação falsa e, segundo a imprensa brasileira, terá começado a circular depois da publicação da Instrução Normativa 2.275/2025. Este documento, publicado no dia 18 de agosto deste ano no Diário da União, cria o Cadastro Imobiliário Brasileiro (CIB), que vai centralizar dados de cartórios, registos e declarações para cruzamento de dados imobiliários.

“O CIB funcionará como um cadastro unificado e nacional de imóveis, centralizando dados que antes se encontravam dispersos em cartórios, registos municipais e declarações fiscais”, explicou a especialista Samira de Mendonça Tanus Madeira num artigo publicado em outubro pelo jornal Estadão.

Depois deste anúncio, começou a circular a ideia de que adultos que moram com os pais ou em imóveis de terceiros sem pagar aluguer serão notificados pela Receita Federal. A entidade brasileira já veio alertar que se trata de uma notícia falsa.

“Têm circulado nas redes sociais fake news, aparentemente impulsionadas por políticos que fazem oposição ao governo, que a Receita Federal irá notificar adultos que moram com os pais a partir de 2026. A mentira tenta relacionar isso, de maneira confusa, com pagamentos de aluguer ou algo nesse sentido”, referiu num comunicado.

A Receita Federal garantiu que “isso não existe, nem faz o menor sentido”. “Não caia em fake news, desconfie de quem mente para você sem fundamento ou razão aparente, a não ser causar medo e desinformação”, recomenda-se.

Conclusão

É falso que a Receita Federal do Brasil anunciou que vai notificar adultos que moram com os pais a partir de 2026 e que poderão ser obrigados a pagar um imposto. A entidade brasileira sublinhou que se trata de uma notícia falsa sem o “menor sentido”.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.