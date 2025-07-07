A imagem parece bizarra: uma suposta fotografia das imponentes cataratas do Niágara, na fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá, mostra as águas a correrem de cor vermelho vivo, “vermelhas como sangue”. É um evento “tão impressionante como inquietante”, descrevem várias publicações nas redes sociais, redigidas em formato de notícia — apesar de os utilizadores que as publicaram partilharem nada mais do que links para lojas online a acompanhar o texto, sem que nenhum órgão de comunicação social tenha escrito sobre o tema.

No texto que anda a circular pelas redes sociais, e que levou alguns utilizadores a comentar que a imagem parecia uma milagre ou uma manifestação divina, garante-se que o fenómeno se verificou no dia 22 de junho, por volta das 5h36, durante dez minutos. Teria deixado “turistas e residentes em estado de choque”, ao verem a “cascata límpida habitual” adotar uma “cor púrpura intensa, com a água e a neblina a refletirem uma intensa tonalidade vermelha.

Estes textos chegam a citar supostas fontes, incluindo uma turista mexicana chamada Elena Torres, que fala numa “cena de filme de terror” que as pessoas começaram a filmar — apesar de a fotografia que circula ser sempre a mesma — e uma suposta especialista chamada Rebecca Thompson que diz não ter respostas sobre o fenómeno, sendo que o seu nome não aparece associado de nenhuma forma a estas cataratas ou a notícias sobre o assunto. O texto especifica ainda que teriam sido mobilizadas “equipas de limpeza e uma vigilância por drone” e que as autoridades teriam pedido “calma” à população enquanto se aguardam os resultados de supostos testes laboratoriais.

Mas se a imagem parece falsa é porque há razões para isso. Conforme um porta-voz do turismo das cataratas do Niágara disse à AFP, numa informação também confirmada pelo Observador, a imagem é falsa e as cataratas “não mudam para aquelas cores” — no máximo, tornam-se “castanhas” em certas épocas de chuva.

E esta imagem, comprovou o Observador recorrendo à ferramenta de deteção de inteligência artificial Hive Moderation, foi construída com recurso a inteligência artificial com uma probabilidade de 99,9%.

Também há inconsistências quanto à paisagem e à geografia do local: as cataratas são compostas por três quedas de água diferentes (American, Bridal Veil e Horseshoe), e nesta imagem vê-se a torre de observação, que na realidade não se posiciona ali (ao lado da queda de Horseshoe), mas a norte das três. Nem existe uma estrada tão perto da água, do lado norte-americano, a que esta fotografia corresponderia.

Além disso, como se frisa no mesmo órgão que gere o turismo local, à noite a água das cataratas é de facto iluminada por dois conjuntos de luzes de várias cores, mas isso não tem qualquer impacto sobre a cor da água.

No site oficial das Niagara Falls, explica-se que “todas as noites do ano as três cataratas que compõem as cataratas do Niágara são iluminadas em cores brilhantes, criando uma vista espetacular que pode ser vista de perto e de longe. As águas brilhantes em contraste com o céu escuro elevam a beleza desta maravilha, tornando a experiência das cataratas à noite algo diferente do que alguma vez viram”.

“As luzes são emitidas a partir de três locais perto das cataratas (…), lê-se no site. “Com paletes de cores e movimentos inspirados pela natureza, esta nova iluminação dá vida às cataratas todas as noites, com imagens que representam o nascer do sol, aurora boreal, arco íris e pôr do sol”. Em baixo, é possível ver uma imagem que exemplifica esse momento, retirada do site oficial.

Além disso, o site Earth Cam, que mostra imagens de locais um pouco por todo o mundo gravados em tempo real, comprova que as cataratas nunca foram gravadas com as cores que aparecem na fotografia inicial.

O Observador pesquisou por imagens das cataratas captadas entre os dias 21 e 23 de junho e constatou que as águas nunca adotaram aquele tom vermelho vivo, embora tenham sido iluminadas pelo vermelho das luzes, entre outras cores, que não se confunde com uma mudança no tom da própria água.

Conclusão

As imagens que estão a ser partilhadas não mostram um momento real em que as águas das cataratas do Niágara revelaram um vermelho intenso. Ferramentas de deteção de conteúdos gerados com recurso a Inteligência Artificial mostram que a imagem destas publicações teve essa origem.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.