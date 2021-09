Se fosse verdade, seria um episódio no mínimo caricato: de acordo com uma publicação difundida nas últimas semanas na rede social Facebook, mais de um milhão de alemães teriam abandonado os seus automóveis nas estradas do país em resposta a um suposto aumento do preço dos combustíveis por parte do governo federal alemão.

No texto, lê-se o seguinte: “Na Alemanha o governo subiu preço de combustível. Em apenas uma hora de tempo as pessoas abandoram [sic] seus carros nas ruas e avenidas e foram a pé para casa. Mais de um milhão de carros abandonados. Tiveram que baixar o preço. Quando o povo é inteligente os corruptos não conseguem concretizar seus objetivos.” Numa legenda adicional, foi acrescentado: “Isso é povo inteligente. Mas no Brasil vão todos pega [sic] a fila do posto de gasolina.”

Àquele texto aparece, depois, associada uma imagem que mostra um enorme engarrafamento numa autoestrada, com várias pessoas no exterior dos veículos. De acordo com uma pesquisa feita pelo Observador, é possível encontrar versões desta publicação na internet, com pequenas variações, pelo menos desde 2017.

Porém, nada no contexto apresentado para aquela imagem é verdade.

Não só não há qualquer registo de que mais de um milhão de alemães tenha reagido desta maneira a qualquer suposta subida do preço dos combustíveis determinada pelo governo federal (nem é possível associar o momento da publicação a qualquer episódio específico na Alemanha), como a fotografia usada para ilustrar a publicação nada tem a ver com a Alemanha.

Uma pesquisa invertida permite-nos chegar à imagem original: trata-se de uma de várias fotografias de agência que ilustram um enorme engarrafamento na cidade chinesa de Shenzhen. O jornal inglês The Telegraph usou a mesma imagem para ilustrar uma notícia publicada em outubro de 2012 dando conta do início da época festiva na China, motivo que levou aos enormes engarrafamentos na saída das cidades.

Na verdade, a difusão desta mentira parece estar associada, isso sim, à subida de preços dos combustíveis nos países onde a publicação foi difundida — como modo de desinformação. Por exemplo, o surgimento da publicação durante o mês de setembro acontece depois de o preço médio da gasolina no Brasil ter chegado a novos picos no início do mês, como explica o portal brasileiro R7. Por outro lado, de acordo com um fact-check do India Today, a mesma publicação tornou-se viral da Índia em fevereiro deste ano, precisamente numa altura em que o preço dos combustíveis atingiu valores recorde naquele país.

Conclusão

A imagem usada nesta publicação refere-se a um engarrafamento motivado pelas deslocações aquando da época festiva chinesa na cidade de Shenzhen, e não a uma suposta reação de cidadãos alemães à subida dos preços do combustível. Por outro lado, o surgimento da publicação em diversos momentos ao longo dos últimos anos evidencia que não há qualquer relação entre esta publicação e uma alteração específica nos preços do combustível na Alemanha.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

Nota: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.