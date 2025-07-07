O vídeo de apenas 16 segundos com um grupo de crianças sentadas no recinto de uma escola, usando supostos trajes islâmicos e alegadamente a declamar poemas pró-Palestina numa festa do 4.º ano, já circulava na rede social X desde sexta-feira, 27 de junho. No entanto, Rui Paulo Sousa, deputado do Chega e candidato à Câmara Municipal da Amadora nas próximas eleições autárquicas deu-lhe outra visibilidade um dia depois, ao repartilhar nas suas redes sociais, situando a escola naquele concelho e acrescentando a hashtag “SalvarPortugal”.

Desde então, mais de 218 mil visualizações no Facebook e pelo menos 44 mil no X de Rui Paulo Sousa, além de milhares de comentários, praticamente todos no mesmo sentido: indignação, ataques aos pais e à escola e até teorias de que as crianças estariam a ser convertidas ao Islão.

O vídeo foi originalmente publicado por um utilizador que se identificava como “videógrafo de direita” e cuja conta já não está disponível online —, somando mais de 248 mil visualizações. Seguir-se-ia ainda a difusão por outras páginas associadas à extrema-direita.

Contudo, o vídeo não foi gravado em nenhuma escola do concelho da Amadora, nem as crianças foram obrigadas a declamar poemas pró-Palestina. A situação teve lugar na Escola Básica de Outeiral, em Arada, Ovar, e inseriu-se numa ação de solidariedade feita pelos alunos do terceiro ano para com as crianças palestinianas no atual contexto de guerra em Gaza.

Os lenços com um padrão quadriculado preto e branco usados por algumas das crianças são uma alusão ao ‘keffiyeh’, embora não correspondam exatamente aos tradicionais lenços árabes, usados em solidariedade com a causa palestiniana e sem significado religioso. Não foram declamados poemas pró-Palestina, mas um poema em defesa da paz: A Paz, de Sidónio Muralha.

O autor do vídeo criticou, entretanto, o aproveitamento dado pelo deputado do Chega. “O deputado devia admitir que está a mentir e que tentou usar o vídeo em seu benefício”, disse. Já Rui Paulo Sousa reiterou que vai manter o vídeo online, mesmo não sendo verdade que aquele momento ocorreu na Amadora ou que teve o contexto indicado: “Nunca o afirmei como facto comprovado, mas vou manter o vídeo online devido ao seu caráter informativo sobre uma situação que está a acontecer publicamente em Portugal.”

A página de Facebook da Associação de Pais da Escola do Outeiral divulgou logo no dia 30 uma publicação a desmentir o conteúdo que andava a circular nas redes sociais. “Circulou uma publicação falsa nas redes sociais que usa a imagem da escola do Outeiral de forma manipulada e com conteúdo odioso. A Escola e a comunidade repudiam essa ação e reforçam o compromisso com a paz e o respeito”, lê-se na mensagem.

Conclusão

O vídeo da festa das crianças em que algumas usam lenços alusivos à causa palestiniana é verdadeiro, embora seja falso que tenha decorrido na Amadora e que os alunos tenham sido obrigados a declamar poemas pró-Palestina ou a usar trajes islâmicos.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.