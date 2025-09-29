A mais de duas semanas do arranque da Assembleia Geral da ONU, o rumor começou a circular nas redes sociais. “Assembleia Geral da ONU votou há pouco por transferir temporariamente a sessão deste mês de setembro, de Nova York para Genebra”, lê-se na publicação partilhada no Facebook.

A razão para esta suposta opção? “Resposta à decisão de [Donald] Trump de negar vistos para Mahmmoud Abbas e outros 12 diplomatas palestinianos”. Ou seja, uma vez que o Presidente dos EUA recusou o visto para o Presidente da Autoridade Palestiniana (AP), as Nações Unidas teriam considerado, e inclusive votado, a mudança de sede da reunião anual para a cidade suíça.

Com a AG já iniciada, é possível concluir que o encontro se manteve nos EUA. Mais do que isso, segundo fontes oficiais, tal alteração nunca terá passado de um rumor e muito menos foi votada no seio das Nações Unidas.

Seis dias antes, na conferência de imprensa diária de Stéphane Dujarric, porta-voz do português António Guterres, secretário-geral da ONU, o francês abordou diretamente esse assunto após ser questionado por um jornalista: “Há rumores a circular de que por causa da Administração Trump ter recusado o visto a palestinianos, incluindo do Presidente [Mahmoud] Abbas, para virem à Assembleia-Geral da ONU no final do mês, a ONU está a ponderar alterar a reunião (…) para Genebra”.

Respondeu: “Não tenho nada para partilhar oficialmente. Quero dizer, rumores são rumores. Mas, obviamente, acho que a participação de uma delegação palestiniana nesta conferência parece-me essencial para o tópico que será discutido”.

Esta foi a primeira declaração oficial sobre o assunto, mas não foi a última. Sete dias depois desta resposta (e um dia depois da publicação em análise), o porta-voz voltou a ser citado em várias notícias que, apesar de não terem sido divulgadas pela maioria da imprensa internacional, foram partilhadas pelo próprio Dujarric nas redes sociais.

“Não estou a par de que esteja a ser preparada alguma coisa para mover a Assembleia Geral para fora de Nova Iorque”, disse, citado por um jornalista no Linkedin. Dujarric garantiu que eram “notícias partilhadas em órgãos de comunicação falsos” e que a informação estava errada, acrescentou a turca Anadolu Agency.

Na mesma ocasião, o porta-voz defendeu que não havia mudança de opinião quanto à intenção dos EUA e que a ONU já tinha expressado “de forma muito clara” a sua “preocupação com essa decisão” da Casa Branca. “O que gostaríamos é que quaisquer delegações de diplomatas, jornalistas, pessoas que tenham assuntos [a tratar] na ONU tivessem acesso ao território dos EUA, para que possam entrar nas instalações da ONU, conforme como está delineado para os países anfitriões”, lamentou.

Confirma-se, assim, apenas a intenção (concretizada) de Donald Trump em recusar os vistos à comitiva palestiniana. Essa confirmação chegou há quase um mês, a 29 de agosto, quando o departamento de Estado dos EUA avançou ao Haaretz que Abbas, “tal como aproximadamente 80 outros quadros da Autoridade Palestiniana”, não poderia entrar nos EUA e, com isso, ficaria impedido de participar fisicamente na assembleia.

Porém, a ONU conseguiu contar com a presença do Presidente da Autoridade Palestiniana, que discursou remotamente por videochamada, na quinta-feira.

Conclusão

É falso que a ONU tenha votado a alteração do local da Assembleia Geral de Nova Iorque para Genebra. As alegações de que tal teria acontecido como resposta à decisão de Donald Trump de recusar o visto a Mahmmoud Abbas são, por consequência, igualmente falsas, mesmo sendo verdade que o Presidente da Autoridade Palestiniana não conseguiu ir à reunião nos EUA por ter tido o visto recusado pela Casa Branca. O encontro mundial aconteceu na mesma na cidade norte-americana e, como reiterou o porta-voz de Guterres, nunca foi equacionada, oficialmente, uma alteração.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de factchecking com o Facebook.