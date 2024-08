Os Jogos Olímpicos de Paris terminaram no dia 11 de agosto, mas os feitos de vários atletas continuam a ser mencionados em diversas publicações nas redes sociais — com algumas alegações falsas à mistura. É o que acontece numa publicação sobre Rayssa Leal — atleta olímpica brasileira do skate, vencedora da medalha de bronze na modalidade. Um utilizador do Facebook partilha um texto em que se garante que a atleta dedicou a sua medalha olímpica ao ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro. É falso.

Em primeiro lugar, o autor apenas publicou apenas uma imagem de Rayssa Leal ao lado de outra de Bolsonaro e uma frase: ““Rayssa Leal em entrevistada para a CazéTV: “Dedico a minha medalha ao nosso Capitão Jair Bolsonaro, desejo muito que em 2028 possa ganhar o ouro e que ele volte a ser presidente”.

O canal mencionado foi criado em 2022 e está disponível no Youtube e é um facto que a atleta foi entrevistada por este canal, à semelhança de outros atletas, como foi o caso da ginasta olímpica Rebeca Andrade durante o evento em causa. O vídeo não está disponível em Portugal, mas outros fact-checkers, neste caso do Brasil, verificaram a entrevista a Rayssa e em nenhum momento é referido o nome de Jair Bolsonaro.

O Observador contactou ainda o Comité Olímpico do Brasil, que também desmentiu ter existido qualquer dedicatória por parte da atleta ao ex-Presidente Jair Bolsonaro. “Não é verdade. Não houve nenhuma entrevista em que estivéssemos presentes que elas [as atletas] tenham citado qualquer político brasileiro”, garantiu aquele Comité.

Além disso, os atletas devem seguir a chamada “Carta Olímpica”, em que se refere que não são permitidas referências políticas durante o evento — esse documento está disponível para consulta online. O artigo em causa é o número 50, sobre Publicidade, Propagandas e Manifestações, e diz o seguinte: “Não é permitida em qualquer instalação Olímpica qualquer forma de manifestação ou de propaganda política, religiosa ou racial”, lê-se naquele documento.

Conclusão

A alegação de que Rayssa Leal, atleta olímpica brasileira de skate, teria dedicado a medalha de bronze que venceu em Paris a Jair Bolsonaro é falsa. Além de a atleta não ter feito qualquer referência ao ex-Presidente brasileiro numa entrevista que concedeu ao canal CazéTV, ao Observador o Comité Olímpico daquele país confirmou tratar-se de uma afirmação falsa.

