A final de salto em altura dos Jogos Olímpicos de Tóquio, disputada a 1 de agosto, foi tudo menos típica. Em vez de um único vencedor, a competição teve dois medalhados com o ouro: os atletas Mutaz Essa Barshim, do Qatar, e Gianmarco Tamberi, de Itália.

Uma publicação do Facebook, que elogia o desportivismo mostrado por Barshim e Tamberi, sugere que os dois atletas partilharam o ouro porque o italiano se lesionou e o qatariano, por solidariedade, decidiu não realizar o último ensaio. Não foi exatamente isso que aconteceu.

Como noticiado pelo Observador na altura, na final, realizada durante a manhã de 1 de agosto, Barshim e Tamberi registaram exatamente a mesma marca, 2,37 metros, o que os colocou no primeiro lugar do pódio do salto em atura dos Jogos Olímpicos. Para resolverem a questão, os dois atletas tinham duas soluções: realizar um “jump off”, um salto de desempate, ou partilhar o ouro. Ambos optaram por não continuar a disputa e a medalha de prata ficou por atribuir. A de bronze foi para o bielorruso Maksim Nedasekau.

Não foi a primeira vez que Mutaz Essa Barshim aceitou partilhar a medalha com um colega. Em 2012, nos Jogos Olímpicos de Londres, dividiu a medalha de bronze com o canadiano Derek Drouin e com o britânico Robert Grabarz. O bronze acabou por ser transformado em prata e a prata do norte-americano Erik Kynard em ouro, porque o vencedor, o russo Ivan Ukhov, violou as regras anti-doping.

É, no entanto, mais raro que um empate aconteça na primeira posição do pódio. Segundo o Ge, desde as olimpíadas de 1908, realizadas também em Londres, que dois atletas não terminaram empatados no primeiro lugar de uma prova de atletismo.

Conclusão

Mutaz Essa Barshim, do Qatar, não decidiu não realizar o último ensaio na final de salto em altura porque o adversário italiano, Gianmarco Tamberi, estava lesionado. Ambos alcançaram exatamente a mesma marca e optaram por não realizar um salto de desempate, preferindo partilhar a medalha de ouro.

