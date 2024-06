A cerimónia em que se acende a Chama Olímpica é sempre um dos momentos icónicos que antecede o início dos Jogos Olímpicos, em todas as suas temporadas. De Atenas, cidade que abriga sempre este evento, a tocha segue caminho para até ao país que albergará a grande competição desportiva. Este ano, a primeira paragem da Chama Olímpica foi Marselha, a segunda maior cidade de França — o país que acolherá os Jogos Olímpicos na sua capital durante este verão.

Pelas redes sociais, surgiram publicações em vídeo, que mostravam um grupo de aviões numa performance em que exibiam as cores da bandeira francesa, mas ao contrário. Segundo os utilizadores, os aviões ter-se-ão confundido e mostrado as cores da bandeira russa durante o espetáculo.

As bandeiras dos dois países têm as mesmas cores, mas ordenadas numa sequência e posições diferentes:

Contudo, é uma questão de perspetiva. No vídeo da transmissão oficial, percebe-se que os aviões “largaram” as cores da bandeira gaulesa nos céus de Marselha de forma correta: azul marinho, branco e vermelho. O vídeo partilhado, que é filmado do lado direito do porto da cidade, faz uma “ilusão de ótica”, devido ao posicionamento dos aviões, uma vez que o avião “branco” segue o caminho mais acima do que os restantes.

O vídeo da cerimónia da chegada da Chama Olímpica a França foi transmitido em direto. A partir dos 19 minutos de transmissão é o momento em que os aviões franceses exibem a bandeira de forma correta nos céus da cidade.

Conclusão

Depois da cerimónia da chegada da Chama Olímpica a França, começaram a surgir nas redes sociais publicações que mostravam os aviões franceses a exibir as cores da bandeira russa em Marselha. Algo que não aconteceu. O evento foi transmitido em direto e nas imagens oficiais é possível ver que as cores da bandeira da França — que são idênticas à da bandeira russa — foram exibidas na ordem correta.

