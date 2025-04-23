Uma série de publicações nas redes sociais alegam que a bandeira do Paquistão esteve hasteada durante a semana da Páscoa (neste caso de 2024, ano em que os vídeos foram registados) na conhecida Abadia de Westminster, em Londres. Isto faz mesmo com que um dos utilizadores do Facebook responsáveis pelas partilhas chegue à conclusão de que “Londres está sob ocupação islâmica”.

Acontece que a bandeira esteve, de facto, hasteada, mas não durante a Semana Santa, nem por nenhum motivo que tenha a ver com a Páscoa. Essa semana aconteceu, em 2024, de 24 a 31 de março, como é possível verificar no site da abadia.

Ora o momento em que a bandeira foi hasteada foi anterior, tendo acontecido no dia 15 de março do ano passado. A data é comprovável porque o Alto Comissariado do Paquistão em Londres publicou uma mensagem na rede social X nesse dia, explicando que a abadia estava a marcar o dia do Paquistão, tendo organizado uma missa nesse sentido, “como é tradição”, para essa tarde.

Além disso, a bandeira foi hasteada como parte desta tradição.

Westminster Abbey @wabbey marks Pakistan Day with Special Service. Pakistan's flag hoisted on the rooftop of Westminster Abbey. As per tradition, the Westminster Abbey organized a Special Evensong to mark the Pakistan Day. Special prayers were offered for the progress and… pic.twitter.com/5Do5XYvbGw — Pakistan High Commission London (@PakistaninUK) March 22, 2024

Como explica também o site do Alto Comissariado, houve “preces especiais pelo progresso e prosperidade do Paquistão e do seu povo”, assim como pela “amizade contínua” dos dois países. “Um grande número de cidadãos britânicos, participantes da missa e responsáveis pelo Alto Comissariado marcaram presença”.

O mesmo site acrescentava que o ponto alto da ocasião foi o hastear da bandeira “durante todo o dia” na torre norte da abadia. “Tornou-se o foco da atenção dos turistas que se reúnem à volta desta igreja icónica todos os dias, vindos de todo o mundo”.

O Alto Comissariado acrescentava então que todos os anos a abadia convida este organismo para este momento especial para “rezar pela nação, os seus líderes e o seu povo”.

No site da abadia, explica-se também que há várias bandeiras que são hasteadas durante o ano. Está previsto que, quando se dedicam preces durante a visita de um Alto Comissariado de um dos membros da Commonwealth (como é o caso do Paquistão), a bandeira do país esteja no topo da abadia.

Conclusão

A bandeira do Paquistão foi hasteada na Abadia de Westminster, em Londres, mas isso não aconteceu durante a semana da Páscoa. Corresponde, na verdade, ao dia em que o Alto Comissariado do Paquistão — membro da Commonwealth — marcou presença numa missa especial, honrando uma tradição da abadia.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ENGANADOR

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

PARCIALMENTE FALSO: as alegações dos conteúdos são uma mistura de factos precisos e imprecisos ou a principal alegação é enganadora ou está incompleta.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.